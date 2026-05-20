Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Especiales

Sabritas encuentra al “Fan del Partido” en una final cargada de pasión futbolera

REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 12:40 - 20 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Entre retos, gritos de gol, convivencia con Luis “El Matador” Hernández y una sorpresa mundialista para los finalistas, Sabritas celebró a la afición mexicana como protagonista del juego.

Hay partidos que no se juegan únicamente en la cancha. También se viven en la tribuna, en la sala de casa, en la calle, entre amigos y, sobre todo, desde esa emoción colectiva que convierte al fútbol en una forma de identidad. Bajo esa premisa, Sabritas® cerró la búsqueda nacional de su “Fan del Partido”, una iniciativa creada para reconocer al llamado jugador número 12: ese aficionado que no se guarda nada cuando se trata de alentar.

La gran final se llevó a cabo en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, donde 50 finalistas llegaron con la ilusión de demostrar que su pasión iba más allá del marcador. Desde el arranque de la jornada, el ambiente tuvo tono de final: casacas oficiales, instrucciones de competencia, nervios, risas y una energía que fue creciendo conforme los participantes pisaron la cancha.

A lo largo del día, los finalistas enfrentaron distintas pruebas de habilidad, conocimiento y destreza, pero también de entrega emocional. Más que medir quién sabía más o quién ejecutaba mejor una dinámica, la competencia buscó encontrar a quien representara con mayor autenticidad esa “locura” sana que distingue al fan mexicano: el que canta, se emociona, celebra y convierte cada encuentro en una historia para recordar.

Uno de los momentos más celebrados de la jornada fue la presencia de Luis Hernández “El Matador”, figura emblemática del futbol mexicano, quien convivió con los participantes, firmó autógrafos y se integró a algunas dinámicas. Su aparición no solo despertó nostalgia entre los asistentes, también reforzó el espíritu del evento: conectar distintas generaciones alrededor de una misma pasión.

La experiencia también tuvo un componente gastronómico con la participación de Tacos Atarantados, que sumó sabor local a la jornada y convirtió la convivencia en una celebración completa. Entre fútbol, botanas, tacos y porras, el evento tomó forma de fiesta para quienes entienden que alrededor de un partido también se construyen recuerdos.

Tras la última dinámica, Sabritas® coronó al ganador del “Fan del Partido”, quien recibió el reconocimiento oficial de la marca y una experiencia exclusiva ligada a uno de los eventos deportivos más esperados del año. El premio incluye boletos especiales, aparición en pantalla durante el medio tiempo, acceso a cancha y la entrega del trofeo del “Fan del Partido” de Sabritas® al cierre del encuentro.

Sin embargo, la tarde aún guardaba una sorpresa. Al ver la energía y entrega de los finalistas, Sabritas® decidió otorgar 19 entradas dobles adicionales para el Mundial a participantes que también destacaron por su entusiasmo y capacidad de contagiar la emoción al resto de los presentes.

Lo Último
15:46 Guillermo Almada apunta a salir del Real Oviedo; Grupo Pachuca busca retenerlo
15:33 VIDEO: Explosión frente a Wall Street; la gente sale corriendo por calles de Nueva York
15:19 Cruz Azul definirá la Final del Clausura 2026 con la ventaja de no haber perdido en CU por cuatro años
15:19 ¿Vives en estas colonias? GAM e Iztapalapa concentran más robos a casa habitación en CDMX
15:17 VIDEOS: Así fueron los enfrentamientos entre manifestantes y policías en CDMX
15:03 ¡Boletos agotados! Pumas vs Cruz Azul tendrá lleno en el Olímpico Universitario
14:59 Familias de Jalisco crean álbum del Mundial 2026 con rostros de desaparecidos
14:58 Aston Villa golea a Friburgo y Unai Emery logra otro título de Europa League
14:53 Hot Sale 2026 ¿Cómo evitar fraudes y proteger tu dinero al comprar en línea?
14:49 ¿PUMAS CON CONTROL EN EL ARBITRAJE? Sigue la POLÉMICA previo a la FINAL