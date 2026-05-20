Sabritas encuentra al “Fan del Partido” en una final cargada de pasión futbolera

Hay partidos que no se juegan únicamente en la cancha. También se viven en la tribuna, en la sala de casa, en la calle, entre amigos y, sobre todo, desde esa emoción colectiva que convierte al fútbol en una forma de identidad. Bajo esa premisa, Sabritas® cerró la búsqueda nacional de su “Fan del Partido”, una iniciativa creada para reconocer al llamado jugador número 12: ese aficionado que no se guarda nada cuando se trata de alentar.

La gran final se llevó a cabo en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, donde 50 finalistas llegaron con la ilusión de demostrar que su pasión iba más allá del marcador. Desde el arranque de la jornada, el ambiente tuvo tono de final: casacas oficiales, instrucciones de competencia, nervios, risas y una energía que fue creciendo conforme los participantes pisaron la cancha.

A lo largo del día, los finalistas enfrentaron distintas pruebas de habilidad, conocimiento y destreza, pero también de entrega emocional. Más que medir quién sabía más o quién ejecutaba mejor una dinámica, la competencia buscó encontrar a quien representara con mayor autenticidad esa “locura” sana que distingue al fan mexicano: el que canta, se emociona, celebra y convierte cada encuentro en una historia para recordar.

Uno de los momentos más celebrados de la jornada fue la presencia de Luis Hernández “El Matador”, figura emblemática del futbol mexicano, quien convivió con los participantes, firmó autógrafos y se integró a algunas dinámicas. Su aparición no solo despertó nostalgia entre los asistentes, también reforzó el espíritu del evento: conectar distintas generaciones alrededor de una misma pasión.

La experiencia también tuvo un componente gastronómico con la participación de Tacos Atarantados, que sumó sabor local a la jornada y convirtió la convivencia en una celebración completa. Entre fútbol, botanas, tacos y porras, el evento tomó forma de fiesta para quienes entienden que alrededor de un partido también se construyen recuerdos.

Tras la última dinámica, Sabritas® coronó al ganador del “Fan del Partido”, quien recibió el reconocimiento oficial de la marca y una experiencia exclusiva ligada a uno de los eventos deportivos más esperados del año. El premio incluye boletos especiales, aparición en pantalla durante el medio tiempo, acceso a cancha y la entrega del trofeo del “Fan del Partido” de Sabritas® al cierre del encuentro.