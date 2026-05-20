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Asaltan en vivo al periodista Fernando Vargas durante transmisión: lo encañonan y le roban su camioneta

Fernando Vargas es víctima de asalto armado durante cobertura en vivo; todo quedó grabado. / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:41 - 20 mayo 2026
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El periodista deportivo Fernando Vargas fue asaltado mientras realizaba un enlace en vivo en Morelos.

El periodista Fernando Vargas fue víctima de un asalto a mano armada mientras participaba en una transmisión en vivo en el estado de Morelos, donde cubría información deportiva. De acuerdo con el reporte, el comunicador fue encañonado, despojado de su camioneta y de sus pertenencias personales.

El hecho ocurrió la noche del 19 de mayo de 2026, cuando Vargas realizaba un enlace desde el interior de su vehículo. Durante la transmisión para el programa Activo Deportes, un hombre armado se acercó, lo amenazó y lo obligó a entregar sus objetos de valor antes de huir con la unidad.

Fernando Vargas es un periodista y analista deportivo mexicano. / RS

¿Cómo ocurrió el asalto al periodista Fernando Vargas en plena transmisión?

De acuerdo con los reportes, el periodista se encontraba trabajando desde su camioneta cuando un sujeto armado abrió la puerta del vehículo y lo amagó con un arma de fuego.

En la transmisión se observa cómo el agresor exige pertenencias mientras el periodista intenta mantener la calma para evitar que la situación escalara. El robo ocurrió frente a la cámara, lo que permitió que el momento fuera visto por la audiencia en vivo.

El atacante se llevó la camioneta, teléfonos celulares, cartera y otros objetos personales del comunicador antes de huir del lugar.

El momento ocurrió en plena transmisión en vivo. / RS

Así reaccionó el foro ante el asalto

En el estudio, el conductor Ed Martínez observó en tiempo real el momento del asalto y reaccionó con visible impotencia. “No puede ser”, expresó al presenciar la situación que vivía su compañero durante la transmisión, justo antes de que la señal se interrumpiera y la pantalla pasara a negro.

El conductor Ed Martínez observó en tiempo real el momento del asalto. / RS
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