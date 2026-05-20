Estados Unidos acusa a Raúl Castro de asesinato por derribo de avionetas en 1996

El gobierno de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Raúl Castro, exlíder del régimen cubano, por su presunta responsabilidad en el derribo de avionetas de la organización Hermanos al Rescate ocurrido en 1996.

De acuerdo con información difundida por CNN y agencias internacionales, el Departamento de Justicia acusa al exmandatario cubano de asesinato, conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses y destrucción de una aeronave.

El caso está relacionado con el ataque contra aeronaves de la organización Hermanos al Rescate./ AP

El caso está relacionado con el ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996, cuando aviones militares cubanos derribaron dos avionetas pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate, grupo integrado por exiliados cubanos que realizaba sobrevuelos en apoyo a personas que intentaban escapar de la isla.

En aquel incidente murieron cuatro personas: tres ciudadanos cubanos y un estadounidense que viajaban a bordo de las aeronaves.

Las autoridades cubanas argumentaron en ese momento que las avionetas habían ingresado al espacio aéreo de Cuba y que la acción militar fue realizada en legítima defensa.

Sin embargo, Estados Unidos sostuvo desde el inicio que las aeronaves se encontraban en aguas internacionales, postura que posteriormente también fue respaldada por la Organización de Aviación Civil Internacional.

¿Por qué relacionan a Raúl Castro con el derribo de las avionetas?

Durante 1996, Raúl Castro ocupaba el cargo de ministro de Defensa de Cuba, mientras que su hermano, Fidel Castro, encabezaba el gobierno cubano.

Hermanos al Rescate realizaba sobrevuelos frecuentes para localizar balseros cubanos en el mar, aunque autoridades de la isla los acusaban también de lanzar propaganda y folletos sobre La Habana.

Estados Unidos presentó una acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de avionetas en 1996./ AP

Fidel Castro reconoció posteriormente que había ordenado detener ese tipo de vuelos; sin embargo, tanto él como Raúl Castro negaron haber dado instrucciones específicas para derribar las aeronaves.

A pesar de ello, las autoridades estadounidenses consideran que existió responsabilidad por parte de altos mandos cubanos en la operación militar que terminó con la muerte de los tripulantes.

¿Qué hizo Estados Unidos tras el ataque de 1996?

Luego del derribo de las avionetas, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, anunció nuevas sanciones contra Cuba.

Entre las medidas aplicadas se encontraban restricciones a vuelos chárter, limitaciones al movimiento de diplomáticos cubanos y acciones para endurecer el embargo económico contra la isla.

Aunque en ese momento no se presentaron cargos penales directos contra Fidel o Raúl Castro, años después el Departamento de Justicia acusó formalmente a tres militares cubanos relacionados con el caso.

Estados Unidos sostiene que las avionetas volaban en aguas internacionales al momento del ataque./ AP