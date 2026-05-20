¿Por qué se celebra el Día del Psicólogo hoy 20 de mayo en México?

El Día del Psicólogo en México se celebra cada 20 de mayo, una fecha establecida oficialmente para reconocer el trabajo de quienes estudian y atienden los procesos mentales, emocionales y conductuales de las personas. De acuerdo con fuentes oficiales, esta conmemoración busca también impulsar la importancia de la salud mental en el país.

La fecha tiene origen en encuentros de profesionales de la psicología realizados en la década de los 90, cuando distintos colegios y asociaciones del gremio acordaron establecer un día nacional para visibilizar su labor y fortalecer la ética profesional en el ejercicio de la psicología en México.

¿Qué se celebra el 20 de mayo en México?

El 20 de mayo se celebra el Día Nacional de las y los Psicólogos, una jornada que reconoce el trabajo de quienes acompañan procesos de salud mental, brindan terapia psicológica y contribuyen a la atención de trastornos emocionales y conductuales.

De acuerdo con instituciones del sector salud, los psicólogos ayudan a comprender el comportamiento humano, prevenir problemas emocionales y mejorar el bienestar general de la población.

Esta fecha también busca generar conciencia sobre la importancia de atender la salud mental sin estigmas y promover el acceso a servicios psicológicos en todos los sectores de la sociedad.

¿Por qué se eligió el 20 de mayo como Día del Psicólogo?

El 20 de mayo fue elegido porque en esta fecha se realizó un encuentro clave entre asociaciones de psicología en México durante 1994, impulsado por organizaciones del gremio que buscaban fortalecer el reconocimiento de la profesión.

A partir de estas reuniones, se consolidó la creación de una federación nacional de psicólogos y posteriormente se estableció la conmemoración oficial del día en la década de los 90.

Además, la fecha quedó asociada al proceso de profesionalización de la psicología en México y al reconocimiento de su papel dentro del sistema de salud.

Importancia del Día del Psicólogo en la salud mental

La conmemoración del Día del Psicólogo no solo es simbólica. También busca recordar que la salud mental es parte fundamental del bienestar general. En México, los psicólogos desempeñan un papel clave en: Atención clínica y terapia psicológica

Prevención de trastornos mentales

Acompañamiento emocional

Intervención en crisis

Evaluaciones psicológicas El objetivo de esta labor es mejorar la calidad de vida de las personas y apoyar el manejo de problemas como ansiedad, depresión y estrés, cada vez más presentes en la sociedad.

Reconocimiento a una profesión clave

En esta fecha, universidades, instituciones de salud y organizaciones profesionales realizan actividades académicas y de difusión para reconocer el trabajo de los psicólogos.