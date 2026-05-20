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¿El Día del Estudiante será descanso oficial? Esto confirmó la SEP para mayo 2026

El Día del Estudiante en México se conmemora cada 23 de mayo por el movimiento estudiantil de 1929./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 13:31 - 20 mayo 2026
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Miles de alumnos en México se preguntan si habrá puente escolar por el Día del Estudiante 2026

Con la llegada del Día del Estudiante 2026, comenzaron las dudas entre alumnos y padres de familia sobre una posible suspensión de clases en escuelas de educación básica en México.

En los últimos días, muchos estudiantes se preguntaron si el próximo 22 de mayo habría puente escolar debido a las celebraciones relacionadas con esta fecha, especialmente porque algunas escuelas acostumbran organizar convivios y actividades recreativas.

Sin embargo, el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene programadas las actividades académicas de manera normal para esa semana.

El calendario oficial de la SEP no contempla suspensión de actividades el 22 ni el 23 de mayo./ `Pixabay

Esto quiere decir que alumnos de preescolar, primaria y secundaria deberán acudir a clases tanto el viernes 22 como el sábado 23 de mayo en los planteles donde se imparten actividades ese día.

Hasta ahora, la SEP no ha publicado ningún ajuste oficial relacionado con la conmemoración del Día del Estudiante.

¿El Día del Estudiante es descanso obligatorio en México?

Aunque la fecha suele celebrarse en muchas escuelas del país, el Día del Estudiante no aparece dentro de los días marcados como suspensión oficial en el calendario escolar 2025-2026.

Por esa razón, no existe un puente autorizado a nivel nacional por parte de las autoridades educativas.

Escuelas de preescolar, primaria y secundaria mantendrán actividades normales durante esa semana./ SEP

A pesar de ello, algunos planteles podrían realizar eventos internos, actividades deportivas o convivencias, aunque eso dependerá de cada escuela y no significa cancelación general de clases.

¿Por qué se celebra el Día del Estudiante?

Cada año, el 23 de mayo recuerda el movimiento estudiantil de 1929, encabezado por alumnos que exigían autonomía universitaria para la entonces Universidad Nacional.

Las protestas fueron impulsadas principalmente por estudiantes de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, quienes protagonizaron movilizaciones que más tarde marcarían un momento importante en la historia educativa del país.

Con el paso del tiempo, la fecha quedó establecida como una forma de reconocer la participación de los estudiantes mexicanos en movimientos sociales y académicos.

Algunos planteles podrían realizar convivios internos por el Día del Estudiante, aunque sin suspender clases./ Pixabay
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