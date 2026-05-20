¡Last dance! Aaron Rodgers anuncia su retiro al final de temporada

La leyenda dice adiós. Había mucha incertidumbre respecto al futuro de Aaron Rodgers y la noticia que nadie quería escuchar ya ha llegado: Rodgers anuncia su retiro de la NFL al final de temporada.

Aaron Rodgers, mariscal de campo de Steelers | AP

Hace apenas unos días el veterano mariscal de campo llegó a un acuerdo con los Pittsburgh Steelers y firmó contrato por un año más para regresar este 2026, sin embargo, él mismo ha confirmado que a final de temporada dirá adiós a los emparrillados.

"Sí, es mi último año", declaró Rodgers a la prensa.

Con 43 años de edad, Aaron Rodgers pondrá fin a su legendaria carrera en la NFL, misma que desea terminar en lo más alto, peleando por conseguir un anillo de Super Bowl más antes de decir adiós de manera definitiva.

LA DIFÍCIL DECISIÓN DE RODGERS

Abriéndose ante la prensa y completamente sincero, Aaron Rodgers confesó que luego de la salida de Mike Tomlin de la franquicia, pensó que su etapa en Pittsburgh había terminado. Sin embargo, esto cambió una vez que supo que McCarthy sería el nuevo entrenador en jefe de los Steelers.

"Pensé que probablemente eso era todo para mí en Pittsburgh. Pero cuando se tomó la decisión de contratar a Mike, comencé a abrir mi mente de nuevo a la idea de regresar."

Aaron Rodgers y Mike McCarthy, en Green Bay | AFP

LA GIRA DEL ADIÓS DE RODGERS

En una división tan competitiva como lo es AFC Norte los Pittsburgh Steeelers no tiene un lugar seguro en los Playoffs para este 2026, por lo que cada juego de la temporada regular cobrará crucial importancia no solo en las aspiraciones del equipo para la postemporada, sino también para el adiós de uno de los mariscales de campo más importante en la historia de la liga.

Semana 1 Falcons 13 de septiembre 13:00 hrs

Semana 2 Patriots 20 de septiembre 13:00 hrs

Semana 3 Bengals 27 de septiembre 13:00 hrs

Semana 4 Browns 1 de octubre 20:15 hrs

Semana 5 Colts 11 de octubre 13:00 hrs

Semana 6 Buccaneers 18 de octubre 13:00 hrs

Semana 7 Saints 25 de octubre 9:30 hrs

Semana 8 Browns 1ro de noviembre 13:00 hrs

Semana 9 BYE

Semana 10 Bengals 15 de noviembre 20:20 hrs

Semana 11 Eagles 22 de noviembre 16:25 hrs

Semana 12 Broncos 27 de noviembre 15:00 hrs

Semana 13 Texans 6 de diciembre 20:20 hrs

Semana 14 Jaguars 14 de diciembre 20:15 hrs

Semana 15 Ravens 20 de diciembre 13:00 hrs

Semana 16 Panthers (Por confirmar)

Semana 17 Titans 3 de enero 13:00 hrs

Semana 18 Ravens (Por confirmar)

FUTURO SALÓN DE LA FAMA

4 veces MVP de la NFL y 1 anillo de Super Bowl le valen a Aaron Rodgers no solo para tener su lugar asegurado en el Salón de la Fama en Canton, Ohio, sino también se puede asegurar desde ya que será first-ballot Hall of Famer, es decir, será inducido en su primer año de elegibilidad.

Para que un exjugador de la NFL pueda ser nominado al Salón de la Fama debe transcurrir por lo menos cinco temporadas completas desde su retiro, lo que significa que Aaron Rodgers será elegibile para el arranque de la campaña en 2032.