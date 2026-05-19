¡Oficial! Super Bowl de 2030 se jugará en Nashville

La NFL llevará el Super Bowl de 2030 a Nashville y al nuevo Nissan Stadium de los Tennessee Titans después de que los dueños de los equipos votaran el martes para celebrar el partido final del campeonato de la liga en la Ciudad de la Música por primera vez.

Una vez que los Titans iniciaron la construcción del estadio cubierto de 2 mil 100 millones de dólares, la celebración del Super Bowl en Nashville parecía ser solo cuestión de tiempo. El comisionado Roger Goodell declaró en noviembre que a Nashville solo le faltaba el escenario, tras haber establecido un nuevo récord para el draft anual de la liga con una asistencia récord en el draft de 2019 .

Balón de la NFL | AP

¿Cuándo estará listo el estadio?

Los Titans tienen previsto terminar el nuevo estadio, ubicado justo enfrente del actual Nissan Stadium, en febrero, completando así la construcción que ha durado tres años. Algunos críticos temían que la capacidad prevista no fuera suficiente para albergar un Super Bowl, aunque los directivos de la liga estuvieron al tanto de todo el proceso.

Otorgarle a Nashville la sede del Super Bowl de 2030 les da a los Titans tres temporadas completas para solucionar cualquier problema. El anuncio del martes se suma a la lista de sedes del Super Bowl de la NFL, que incluye el SoFi Stadium en Inglewood, California, como sede en 2027, seguido de Atlanta en 2028 y Las Vegas en 2029.

Super Bowl 2030 l X:NFL

La NFL también anunció que Minnesota será la sede del draft de 2028, una década después de haber albergado su último Super Bowl en 2018. Pittsburgh atrajo a un récord de 805.000 aficionados durante tres días el pasado mes de abril. Washington será la sede del draft de la NFL de 2027. Minnesota fue sede del Super Bowl por última vez en 2018.

¿Cuál será la sede de 2027 a 2031?

El Super Bowl LXI de 2027 se jugará en el SoFi Stadium de Inglewood, California, casa de Los Angeles Rams. Esta será la segunda vez que el estadio, inaugurado en septiembre de 2020, albergará el evento, después de ser escenario del Super Bowl LVI en febrero de 2022, donde los Los Angeles Rams triunfaron ante los Cincinnati Bengals con un marcador de 23-20.

Explanada del SoFi Stadium, estadio mundialista | MEXSPORT

Un año después, en 2028, el trofeo Vince Lombardi se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, hogar de los Falcons. Esto meses previo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en los Estados Unidos.