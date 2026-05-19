¡Dice adiós a la blanquita! Leyenda se despide del beisbol a sus 34 años

El mundo del beisbol se encuentra con nostalgia y es que Giovanny Urshela, pelotero colombiano, ha puesto fin a sus carrera como beisbolista profesional a sus 34 años como uno de los referentes más destacados del pueblo cafetero.

¿Con qué equipos jugó en la MLB?

Urshela se va como uno de los grandes después de 10 temporadas en las Grandes Ligas; su carrera la dio inicio con los Cleveland Indians, en donde tuvo un paso de 2015 a 2018, posteriormente vistió las casacas de Toronto Blue Jays para dar el salto con los New York Yankees, de 2019 a 2022 y finalmente en 2022 llegó a Minnesota Twins.

Giovanny Urshela con Yankees l X:MLB

Sin embargo, su trayectoria en la MLB no terminó allí y continúo con Los Angeles Angels en 2023, Detroit Tigers y Atlanta Braves en 2024, finalmente en 2025 cerró en los Athletics para cerrar una larga carrera en una de las mejores ligas del mundo.

El oriundo de Cartagena se va con una marca de 73 HR, 352 RBI y un promedio de bateo de.270 para dejar un largo legado como representante de Colombia en la Major League Baseball (MLB) con más de cinco equipos en su trayectoria.

Giovanny Urshela con Twins l X:MLB

¿Cuál fue su mensaje de despedida?

Urshela se mostró agradecido con Dios: “Querido Béisbol hoy ha llegado el día, el día con el que nunca sueñas, el día que no te imaginas, que jamás esperas que pase pero que en el fondo sabes que algún día va llegar, hoy es el día de cerrar este capítulo como jugador profesional y esto no es para estar triste, es para estar agradecido con Dios por permitirme jugar este hermoso deporte que cambió mi vida, que conocí gente maravillosa, gente que aportaron mucho a mi carrera y me hicieron ser la persona que soy hoy en día”, dejó en sus cuenta de instagram.

También dedicó palabras a sus padres: “A mis Padres y Hermanos que tanto amo gracias por tanto, por estar en esos momentos difíciles pero que pudimos superar juntos. A Mi esposa que tanto Amo, Gracias por entenderme, por apoyarme y darme esa voz de aliento cuando lo necesitaba.”

Giovanny Urshela con Atlanta l X:MLB

Además agregó a sus hijos: “A Mis hijos, papá ya no tendrá que estar por fuera de casa tanto tiempo y no saben lo feliz que estoy de pasar tiempo con ustedes. Mi Familia que es bastante grande, Amigos, los fanáticos y cada organización de béisbol que me dio esa oportunidad, entrenadores y esas personas que trabajaron conmigo cuando se apagaban las luces del estadio, Gracias.”