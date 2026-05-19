Daniel Quintero Huitrón repite arbitraje en el Pumas vs Cruz Azul a pesar de polémica en el torneo regular

La Comisión de Árbitros ha designado a quienes estarán encargados de los partidos de la Gran Final del futbol mexicano y, por si fuera poco, de nueva cuenta se ha hecho presente la polémica, pues el mismo árbitro que estuvo presente en el torneo regular para el mismo partido, será quien lleve el rumbo de la Final de Vuelta.

Ismael Rosario López Peñuelas es el elegido para el partido de Ida; sin embargo, para el de Vuelta será Daniel Quintero Huitrón, quien tuvo un par de decisiones polémicas en el duelo de torneo regular, dentro de la Jornada 11 el pasado 14 de marzo.

Daniel Quintero Huitrón vuelve a pitar un Pumas vs Cruz Azul en el Clausura 2026 | Imago7

Un deja vu arbitral

La mañana de este martes 19 de marzo, se ha dado a conocer quiénes serán los árbitros de las dos finales de la semana, tanto la Ida como la Vuelta, pero destacando que para cerrar la serie, Daniel Quintero Huitrón regresa a la designación en el mismo partido, mismo estadio, pero por supuesto, diferente instancia.

En aquel partido, dos decisiones polémicas dieron de qué hablar para el silbante jaliciense de 36 años, aunque fue una para cada equipo. Cuando el encuentro se mantenía 0-2 a favor de La Máquina, Quintero Huitrón marcó un penal bastante polémico por un empujón de Willer Ditta sobre Memote Martínez, mismo que a la postre se convirtió en el 1-2 para los universitarios.

Quintero Huitrón cierra la serie de la Final del futbol mexicano | Imago7

Pero en el minuto 67, tan solo siete minutos después de que se cobrara ese penal, Huitrón expulsó a Nathan Silva también de manera polémica, dejando en inferioridad numérica a los Pumas en la recta final de un partido que terminó 2-2.

Pumas repite árbitros de Semifinales

Las designaciones arbitrales también han dejado ver que Pumas repite a los dos árbitros que tuvo en la serie de Semifinales, pues Ismael Rosario López, quien estuvo en el duelo de Ida ante Pachuca, será el encargado de pitar el partido de Ida de la Gran Final.

Es así como Daniel Quintero Huitrón, además de haber estado presente en el duelo de torneo regular entre estos dos equipos finalistas, también será parte de la Vuelta de la Gran Final, todo esto a pesar del par de polémicas que tuvo en aquel partido de la Fecha 11. Cabe aclarar que su cuarteta arbitral sí será diferente.

Estadio Olímpico Universitario | Imago7