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Eclipse solar de 2027 será histórico y el de este 2026 regalará un fenómeno nunca antes visto

Astrónomos prevén que el eclipse de 2027 sea uno de los eventos más fotografiados de la década./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:24 - 19 mayo 2026
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Los eclipses solares de 2026 y 2027 ya generan expectativa entre astrónomos y viajeros debido a sus características poco comunes

La emoción por los próximos eclipses solares ya comenzó a sentirse entre aficionados a la astronomía, fotógrafos y viajeros que planean trasladarse a distintos puntos del mundo para observar dos fenómenos que prometen ser históricos.

Tanto el eclipse total de 2026 como el de 2027 son considerados especiales por las condiciones en las que podrán apreciarse. Las zonas con mejor visibilidad estarán ubicadas principalmente en Europa, el norte de África y parte de Oriente Medio, regiones donde ya existe alta demanda de hospedajes y recorridos turísticos relacionados con ambos eventos.

El eclipse total de 2026 podrá observarse en regiones como Islandia, Groenlandia y el norte de España./ Pixabay

El primero ocurrirá el 12 de agosto de 2026. Ese día, la Luna cubrirá completamente el Sol en lugares como Islandia, Groenlandia y el norte de España, aunque uno de los detalles que más ha llamado la atención es que en algunas regiones el fenómeno sucederá mientras cae el atardecer.

Esa combinación permitirá observar cómo el cielo cambia de color mientras el eclipse oscurece el ambiente, algo que no suele ocurrir con frecuencia en este tipo de fenómenos astronómicos.

Expertos consideran que las imágenes que podría dejar el eclipse de 2026 lo convertirán en uno de los más fotografiados de los últimos años. Aun así, la duración de la totalidad será corta, ya que en algunos puntos apenas superará el minuto y medio.

¿Por qué millones ya esperan el eclipse solar de 2027?

La expectativa aumentó todavía más por el eclipse del 2 de agosto de 2027, evento que atravesará el sur de España antes de avanzar hacia países del norte de África y Oriente Medio.

Astrónomos han comenzado a referirse a este fenómeno como “el eclipse del siglo” debido a que la fase de oscuridad total podría extenderse durante más de seis minutos en ciertas zonas, una duración poco común para este tipo de eventos.

El fenómeno astronómico de 2026 coincidirá con el atardecer en algunas zonas, creando un paisaje poco común. / Pixabay

Ese tiempo permitirá que científicos, fotógrafos y observadores disfruten durante más minutos uno de los espectáculos naturales más impactantes que pueden apreciarse desde la Tierra.

Las condiciones climáticas serán clave para observar ambos eclipses

Aunque la expectativa es alta, especialistas recuerdan que factores como la nubosidad o el polvo en la atmósfera podrían afectar la visibilidad en algunos puntos.

Por ello, muchas personas ya comenzaron a investigar cuáles serán las mejores ciudades o regiones para observar ambos fenómenos con mayor claridad.

Especialistas consideran que el eclipse solar de 2027 podría convertirse en uno de los más largos del siglo XXI./ Pixabay
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