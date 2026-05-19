“El Pony” habría asesinado a 10 personas en Puebla; detienen a joven ligado a masacre en Tehuitzingo

La detención de Juan Manuel “N”, alias “El Pony”, provocó un fuerte operativo en la región Mixteca de Puebla luego de que fuera identificado como uno de los presuntos implicados en el asesinato de 10 personas dentro de un rancho familiar ubicado en el municipio de Tehuitzingo.

La captura fue confirmada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, que informó que el sospechoso fue localizado antes de que se cumplieran 48 horas de la masacre ocurrida en la comunidad de Texcalapa, hecho que conmocionó a habitantes de la zona por la violencia con la que fueron encontradas las víctimas.

El ataque ocurrido en la comunidad de Texcalapa dejó como saldo cuatro hombres, tres mujeres, dos menores y una bebé sin vida. / X: @narcoblogger

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, las autoridades realizaron trabajos de inteligencia, análisis de cámaras de seguridad y seguimiento en distintas rutas cercanas al rancho para lograr ubicar al joven de 20 años.

La principal línea de investigación apunta a conflictos familiares y disputas relacionadas con dinero, propiedades y actividades comerciales dentro del núcleo familiar. Entre los temas que investigan las autoridades también aparece el presunto robo de una fuerte suma de dinero destinada a la compra de ganado.

¿Cómo ocurrió la masacre dentro del rancho en Tehuitzingo?

Los hechos fueron descubiertos durante la madrugada del domingo en la Cuarta Sección de Tehuitzingo, cuando vecinos acudieron al rancho de la familia Torres y localizaron dos cuerpos afuera de la propiedad, lo que originó el reporte inmediato a las autoridades municipales.

Las autoridades investigan posibles conflictos familiares y el robo de hasta un millón de pesos como móvil de la masacre en Puebla./ SSP

En el trayecto hacia el inmueble, policías encontraron una ambulancia en la que una mujer ya había fallecido debido a heridas de arma de fuego que sufrió dentro del predio. Posteriormente, al ingresar al rancho, los elementos localizaron más víctimas tanto en el exterior como en distintas áreas de la propiedad.

El saldo confirmado fue de 10 personas asesinadas: cuatro hombres adultos, tres mujeres, dos menores de aproximadamente 11 y 14 años, además de una bebé de apenas un año y 20 días de nacida.

Las investigaciones revelaron además que tres de las víctimas fueron encontradas maniatadas dentro del inmueble. Un trabajador encargado de manejar una pipa de agua habría sido quien descubrió inicialmente los cuerpos en la zona del granero y posteriormente encontró sin vida a integrantes de la familia dentro de la casa principal.

🇲🇽 | Un video grabado por José Alfredo N., alias El Tejón, reveló los motivos detrás del multihomicidio de diez personas en un rancho de Tehuitzingo. El sospechoso expuso reclamos por adicciones derivadas de extenuantes jornadas laborales impuestas por sus padres en la Mixteca… pic.twitter.com/6UjbAndmaf — El Blog del Narco (@narcoblogger) May 19, 2026

¿Quién es “El Pony” y qué relación tendría con el crimen?

Juan Manuel “N”, conocido como “El Pony”, tiene 20 años y cuenta con antecedentes relacionados con hechos violentos y robo de ganado, según reportes policiales. Entre los antecedentes mencionados se encuentra un ataque armado contra un comerciante en el mercado ganadero El Moralillo y un señalamiento previo por el robo de dos becerros en Piaxtla.

Las autoridades también indagan su posible vínculo con “Los Chetos”, grupo delictivo originario de Morelos que presuntamente opera en la región Mixteca en delitos relacionados con robo de ganado.

La Fiscalía informó que el detenido fue asegurado la noche del lunes 18 de mayo mientras circulaba en motocicleta por Tehuitzingo y presuntamente portaba varias dosis de droga conocida como cristal.

La captura de “El Pony” ocurrió menos de 48 horas después del crimen que conmocionó a la región Mixteca poblana./ X: @narcoblogger

Dentro de las investigaciones también se analiza el posible robo de entre 800 mil y un millón de pesos que presuntamente serían utilizados para la compra de ganado, además de conflictos relacionados con bienes heredados, entre ellos un tractocamión.