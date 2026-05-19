Convocan protesta en CDMX para proteger Mahahual del proyecto Perfect Day

El desarrollo turístico “Perfect Day México”, promovido por la empresa de cruceros Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, continúa generando rechazo entre organizaciones ambientalistas y ciudadanos que consideran que el proyecto podría poner en riesgo una de las zonas con mayor riqueza natural del Caribe mexicano.

La preocupación por las posibles afectaciones ambientales ha provocado que distintos colectivos intensifiquen las acciones de protesta y difusión en redes sociales. Entre ellos destaca la organización Sélvame MX, que el pasado 16 de mayo compartió una convocatoria pública a través de X para reunir a personas interesadas en defender los ecosistemas marinos de la región.

Activistas y ciudadanos convocaron a una protesta frente a SEMARNAT. / Captura de pantalla

La publicación rápidamente ganó atención en plataformas digitales, acumulando más de 40 mil visualizaciones y alrededor de 3 mil reacciones, reflejando el interés ciudadano por el futuro ambiental de Mahahual y los posibles efectos del megaproyecto turístico.

Como parte de estas acciones, activistas convocaron a una reunión pacífica abierta al público el próximo jueves 21 de mayo a las 9:00 horas frente a las oficinas de la SEMARNAT, localizadas en Avenida Ejército Nacional Mexicano número 223, colonia Anáhuac I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Los organizadores pidieron a los asistentes acudir con pancartas y mensajes en favor de la protección de los arrecifes coralinos, manglares y especies marinas que habitan la zona costera de Mahahual, entre ellas manatíes, tortugas marinas y delfines.

La defensa de Mahahual también se mantiene en redes sociales, donde miles de personas han firmado peticiones para frenar el desarrollo turístico en Quintana Roo./ Captura de pantalla

¿Qué opciones existen para apoyar la defensa de Mahahual?

Además de la manifestación presencial, diversas organizaciones impulsan campañas digitales para quienes buscan sumarse al movimiento desde otras partes del país. Una de las iniciativas más visibles es la petición de Greenpeace México llamada "Royal Caribbean: ¡México no es tu parque de diversiones", la cual ya supera las 500 mil firmas y mantiene una meta de 800 mil apoyos ciudadanos.

Por otra parte, la plataforma Change.org alberga la campaña "@Claudiashein: Salvemos Mahahual - Detengamos el proyecto destructivo de Royal Caribbean", que actualmente rebasa los 2 millones 500 mil respaldos digitales, convirtiéndose en una de las movilizaciones ambientales con mayor participación reciente en internet.

Activistas advierten posibles daños ecológicos en Quintana Roo

Colectivos ambientalistas han señalado que el proyecto turístico podría generar impactos severos sobre la biodiversidad marina y costera de Mahahual. También han manifestado preocupación por posibles consecuencias sociales relacionadas con la transformación del entorno y el desplazamiento de dinámicas comunitarias locales.