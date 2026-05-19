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Contra

Vetan a Gerardo Ortiz de Querétaro por cantar narcocorridos

Gerardo Ortiz no podrá volver a cantar en Querétaro por un tiempo/IG: @gerardoortizoficial
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 10:01 - 19 mayo 2026
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El cantante de música regional también podría recibir una multa de más de un millón de pesos

El cantante de regional mexicano Gerardo Ortiz fue vetado de Querétaro luego de interpretar narcocorridos y canciones consideradas como apología del delito durante una presentación en la Feria del Grano y la Cantera 2026, realizada en el municipio de Pedro Escobedo.


Las autoridades estatales confirmaron que el artista no podrá volver a presentarse en la entidad debido a las restricciones vigentes contra espectáculos que promuevan la violencia o exalten figuras relacionadas con el crimen organizado.

El cantante incluso ha sido relacionado de tener nexos con el narcotráfico/IG: @gerardoortizoficial

Gerardo Ortiz se presentó en feria de Pedro Escobedo

El concierto ocurrió el pasado viernes 15 de mayo durante las celebraciones por la fundación de Pedro Escobedo.


De acuerdo con los reportes, el intérprete cantó temas relacionados con narcocultura y actividades criminales, situación que provocó la reacción inmediata de las autoridades queretanas.


Tras el evento, el gobierno estatal reiteró que en Querétaro están prohibidos los narcocorridos en espectáculos públicos.

Querétaro mantiene política contra narcocorridos

La entidad cuenta con lineamientos que prohíben:

  • Narcocorridos

  • Corridos bélicos

  • Canciones que hagan apología del delito

  • Temas que exalten actividades criminales


Las restricciones aplican en:

  • Ferias

  • Auditorios

  • Estadios

  • Palenques

  • Eventos masivos

  • Espacios públicos

Artistas pueden recibir multas millonarias

Las autoridades advirtieron que artistas, promotores y organizadores que incumplan estas reglas pueden recibir sanciones económicas de hasta:

  • 10 mil UMAS

  • Más de un millón de pesos


Además, el gobierno puede:

  • Clausurar recintos

  • Suspender conciertos

  • Cancelar eventos en pleno desarrollo

  • Aplicar vetos permanentes a artistas reincidentes

Gerardo Ortiz se presentó en la Feria del Grano y la Cantera 2026 el pasado 15 de mayo/Facebook: Municipio Pedro Escobedo

Organizadores deben entregar repertorio

Como parte de las medidas implementadas en Querétaro, los organizadores deben entregar previamente el repertorio musical que será interpretado en cada espectáculo.


Si durante el concierto se detectan canciones relacionadas con violencia o crimen organizado, las autoridades pueden intervenir inmediatamente.


Los promotores también deben firmar convenios donde se comprometen a evitar este tipo de contenidos musicales.

Edén Muñoz ya había sido sancionado

El caso de Gerardo Ortiz no es el primero relacionado con narcocorridos en Querétaro.


Un año antes, el cantante Edén Muñoz recibió una multa de 600 mil pesos luego de interpretar fragmentos de una canción considerada apología del delito durante un concierto en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.


Ese antecedente fortaleció la política estatal contra este tipo de música.

Gobierno argumenta razones de seguridad

Las autoridades queretanas sostienen que los narcocorridos pueden:

  • Alterar el orden público

  • Normalizar la violencia

  • Influir negativamente en jóvenes

  • Generar riesgos en eventos masivos


Por ello, el gobierno estatal señaló que las restricciones buscan mantener la seguridad y la paz social dentro de espectáculos públicos.

Feria del Grano y la Cantera 2026

Debate continúa en México

La decisión contra Gerardo Ortiz se suma al debate nacional sobre la prohibición de narcocorridos en distintos estados del país.


Entidades como:

  • Chihuahua

  • Baja California

  • Estado de México

también implementaron restricciones similares en conciertos y ferias públicas.


Mientras algunos sectores consideran este género como parte de la cultura musical popular, otros sostienen que promueve la violencia y la exaltación del crimen organizado.

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