Vetan a Gerardo Ortiz de Querétaro por cantar narcocorridos
El cantante de regional mexicano Gerardo Ortiz fue vetado de Querétaro luego de interpretar narcocorridos y canciones consideradas como apología del delito durante una presentación en la Feria del Grano y la Cantera 2026, realizada en el municipio de Pedro Escobedo.
Las autoridades estatales confirmaron que el artista no podrá volver a presentarse en la entidad debido a las restricciones vigentes contra espectáculos que promuevan la violencia o exalten figuras relacionadas con el crimen organizado.
Gerardo Ortiz se presentó en feria de Pedro Escobedo
El concierto ocurrió el pasado viernes 15 de mayo durante las celebraciones por la fundación de Pedro Escobedo.
De acuerdo con los reportes, el intérprete cantó temas relacionados con narcocultura y actividades criminales, situación que provocó la reacción inmediata de las autoridades queretanas.
Tras el evento, el gobierno estatal reiteró que en Querétaro están prohibidos los narcocorridos en espectáculos públicos.
Querétaro mantiene política contra narcocorridos
La entidad cuenta con lineamientos que prohíben:
Narcocorridos
Corridos bélicos
Canciones que hagan apología del delito
Temas que exalten actividades criminales
Las restricciones aplican en:
Ferias
Auditorios
Estadios
Palenques
Eventos masivos
Espacios públicos
Artistas pueden recibir multas millonarias
Las autoridades advirtieron que artistas, promotores y organizadores que incumplan estas reglas pueden recibir sanciones económicas de hasta:
10 mil UMAS
Más de un millón de pesos
Además, el gobierno puede:
Clausurar recintos
Suspender conciertos
Cancelar eventos en pleno desarrollo
Aplicar vetos permanentes a artistas reincidentes
Organizadores deben entregar repertorio
Como parte de las medidas implementadas en Querétaro, los organizadores deben entregar previamente el repertorio musical que será interpretado en cada espectáculo.
Si durante el concierto se detectan canciones relacionadas con violencia o crimen organizado, las autoridades pueden intervenir inmediatamente.
Los promotores también deben firmar convenios donde se comprometen a evitar este tipo de contenidos musicales.
Edén Muñoz ya había sido sancionado
El caso de Gerardo Ortiz no es el primero relacionado con narcocorridos en Querétaro.
Un año antes, el cantante Edén Muñoz recibió una multa de 600 mil pesos luego de interpretar fragmentos de una canción considerada apología del delito durante un concierto en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.
Ese antecedente fortaleció la política estatal contra este tipo de música.
Gobierno argumenta razones de seguridad
Las autoridades queretanas sostienen que los narcocorridos pueden:
Alterar el orden público
Normalizar la violencia
Influir negativamente en jóvenes
Generar riesgos en eventos masivos
Por ello, el gobierno estatal señaló que las restricciones buscan mantener la seguridad y la paz social dentro de espectáculos públicos.
Debate continúa en México
La decisión contra Gerardo Ortiz se suma al debate nacional sobre la prohibición de narcocorridos en distintos estados del país.
Entidades como:
Chihuahua
Baja California
Estado de México
también implementaron restricciones similares en conciertos y ferias públicas.
Mientras algunos sectores consideran este género como parte de la cultura musical popular, otros sostienen que promueve la violencia y la exaltación del crimen organizado.
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