Corona Capital 2026 confirma a The Strokes, Gorillaz y Twenty One Pilots

Después de varios días de especulaciones en redes sociales, el Corona Capital 2026 finalmente presentó el lineup oficial de su próxima edición, una de las noticias más esperadas por los seguidores de la música alternativa y el rock en México.

La nueva edición del festival se llevará a cabo durante tres días en el Autódromo Hermanos Rodríguez, recinto que cada año recibe a miles de asistentes nacionales y extranjeros para uno de los eventos musicales más importantes del país.

El festival se realizará del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez./ FB: Corona Capital

Las fechas ya confirmadas para este año son el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026, fin de semana en el que desfilarán bandas y artistas internacionales de distintos géneros.

Uno de los nombres que más llamó la atención dentro del cartel fue el de Gorillaz, agrupación que encabezará las actividades del viernes junto a proyectos como Mumford & Sons, James Blake, CHVRCHES y The Kooks.

Para el sábado, el escenario principal tendrá a Twenty One Pilots como uno de los actos más esperados. Desde días antes, la banda había adelantado en redes sociales que regresaría a México para presentarse en “un festival”, lo que aumentó las teorías entre sus seguidores.

El Corona Capital 2026 confirmó a The Strokes, Gorillaz y Twenty One Pilots como parte de su lineup oficial./ Ocesa

¿Quiénes estarán en el Corona Capital 2026?

El cierre del festival estará a cargo de The Strokes, banda neoyorquina que volverá a tocar en México después de varios años sin presentaciones en el país.

Además del grupo liderado por Julian Casablancas, el domingo también contará con la presencia de The xx, Johnny Marr, Santigold, The Black Crowes y Lola Young, entre otros artistas confirmados.

Las filtraciones que circularon días antes terminaron acertando en varios nombres importantes, ya que muchos usuarios habían mencionado previamente la posible presencia de Gorillaz, The Offspring y The Strokes dentro del cartel oficial.

Junto con el anuncio del lineup también se confirmó la fecha de la preventa de boletos, la cual comenzará el próximo 26 de mayo de 2026 mediante la plataforma Ticketmaster.

El Corona Capital se mantiene como uno de los festivales de música más importantes de México./ FB: Corona Capital