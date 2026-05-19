Apps falsas para ver el Mundial 2026 gratis podrían vaciar cuentas bancarias alertan autoridades

La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 también comenzó a ser aprovechada por ciberdelincuentes. Autoridades federales y de la Ciudad de México advirtieron sobre una serie de aplicaciones falsas que ofrecen acceso gratuito a partidos de la Copa del Mundo, pero que en realidad son utilizadas para robar datos personales y bancarios.

De acuerdo con los reportes de seguridad, este tipo de fraude digital empezó a circular principalmente a través de redes sociales, mensajes SMS y enlaces enviados mediante aplicaciones de mensajería instantánea.

Los ciberdelincuentes utilizan plataformas con diseños similares a servicios oficiales para engañar a usuarios./ Pixabay

Los delincuentes crean plataformas con nombres, colores e imágenes parecidas a las de servicios oficiales de streaming o transmisiones deportivas para generar confianza entre los usuarios y lograr que descarguen la aplicación en sus teléfonos.

Una vez instalada, la app solicita permisos para acceder a funciones sensibles del dispositivo, entre ellas cámara, micrófono, contactos, archivos e incluso información relacionada con cuentas y actividad del celular.

Autoridades federales y de la #CDMX emiten recomendaciones para evitar fraudes mediante apps falsas para ver partidos de futbol. https://t.co/DvdmwgOFW7 pic.twitter.com/Paw4ICuME9 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) May 15, 2026

Especialistas explicaron que, además del robo de contraseñas y datos bancarios, algunas de estas aplicaciones también pueden instalar programas maliciosos que permiten monitorear el dispositivo o usarlo para actividades ilícitas sin que el dueño lo note.

¿Cómo protegerse de fraudes relacionados con el Mundial 2026?

Las autoridades recomendaron descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales y evitar cualquier plataforma que prometa transmisiones gratuitas de contenido exclusivo o de paga.

También pidieron revisar cuidadosamente quién desarrolló la aplicación, leer opiniones de otros usuarios y desconfiar de enlaces compartidos por desconocidos o cuentas sospechosas en redes sociales.

La SSPC pidió verificar siempre la autenticidad de las plataformas antes de instalar cualquier aplicación./ X: @SSPCMexico

Otro de los puntos que más preocupa a especialistas es la cantidad de permisos que algunas apps solicitan al momento de instalarse, especialmente acceso a cámara, micrófono, contactos y archivos personales.

Autoridades insistieron en que verificar la autenticidad de las plataformas antes de descargar cualquier aplicación puede marcar la diferencia entre disfrutar los partidos del Mundial o convertirse en víctima de robo de información y fraude financiero.

Si la población detecta movimientos extraños, posibles fraudes o cualquier situación relacionada con delitos cibernéticos, puede solicitar apoyo a la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México llamando al número 55 5242 5100, extensión 5086, o escribiendo al correo electrónico cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx