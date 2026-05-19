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¿La CURP biométrica será obligatoria para adultos mayores con INAPAM? Esto se sabe

La CURP biométrica todavía no es obligatoria para tramitar la credencial del INAPAM./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:54 - 18 mayo 2026
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La nueva CURP con datos biométricos ha generado dudas entre adultos mayores sobre si será requisito para tramitar la credencial del INAPAM

La nueva CURP biométrica comenzó a generar dudas entre adultos mayores en México, especialmente entre quienes tienen la credencial del INAPAM o están pensando en tramitarla próximamente.

En los últimos días surgieron versiones en redes sociales sobre un supuesto requisito obligatorio para que las personas mayores puedan conservar beneficios, descuentos o acceder a programas sociales, pero hasta ahora eso no ha sido confirmado por autoridades federales.

Adultos mayores continúan realizando trámites con la CURP tradicional y documentos vigentes./ RS

Actualmente, la CURP biométrica no es obligatoria para tramitar la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). El documento forma parte de un proceso que se implementa poco a poco en distintos estados del país.

La nueva CURP incluirá fotografía, huellas digitales, firma electrónica y otros datos biométricos que servirán para reforzar la identificación de las personas y evitar casos de robo de identidad o falsificación.

Mientras el programa avanza, los adultos mayores todavía pueden realizar sus trámites con la CURP tradicional y documentos oficiales vigentes como credencial del INE, pasaporte o identificaciones institucionales.

Autoridades aclararon que la tarjeta INAPAM no requiere actualmente la CURP biométrica./ RS

¿Qué piden para tramitar la CURP biométrica en México?

Las personas interesadas en obtener este nuevo documento deben acudir directamente a módulos autorizados del Registro Civil o del Registro Nacional de Población (Renapo).

Entre los requisitos que se solicitan están la CURP certificada, identificación oficial y comprobante de domicilio reciente. Dependiendo del estado, algunas oficinas también pueden pedir cita previa.

El nuevo documento busca reforzar la seguridad de identidad y evitar fraudes en trámites oficiales./ RS
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