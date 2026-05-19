¿La CURP biométrica será obligatoria para adultos mayores con INAPAM? Esto se sabe
La nueva CURP biométrica comenzó a generar dudas entre adultos mayores en México, especialmente entre quienes tienen la credencial del INAPAM o están pensando en tramitarla próximamente.
En los últimos días surgieron versiones en redes sociales sobre un supuesto requisito obligatorio para que las personas mayores puedan conservar beneficios, descuentos o acceder a programas sociales, pero hasta ahora eso no ha sido confirmado por autoridades federales.
Actualmente, la CURP biométrica no es obligatoria para tramitar la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). El documento forma parte de un proceso que se implementa poco a poco en distintos estados del país.
La nueva CURP incluirá fotografía, huellas digitales, firma electrónica y otros datos biométricos que servirán para reforzar la identificación de las personas y evitar casos de robo de identidad o falsificación.
Mientras el programa avanza, los adultos mayores todavía pueden realizar sus trámites con la CURP tradicional y documentos oficiales vigentes como credencial del INE, pasaporte o identificaciones institucionales.
¿Qué piden para tramitar la CURP biométrica en México?
Las personas interesadas en obtener este nuevo documento deben acudir directamente a módulos autorizados del Registro Civil o del Registro Nacional de Población (Renapo).
Entre los requisitos que se solicitan están la CURP certificada, identificación oficial y comprobante de domicilio reciente. Dependiendo del estado, algunas oficinas también pueden pedir cita previa.