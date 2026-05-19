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Futbol

El plan de trabajo de la Selección Mexicana: ¿fines de semana libres?

Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 18:52 - 18 mayo 2026
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De acuerdo con Juan Carlos Ibarrarán, colaborador de RÉCORD, Javier Aguirre ya tiene todo planeado

La Selección Mexicana ya comenzó a tomar forma bajo el mando de Javier Aguirre, quien tendría definido el plan de trabajo para los próximos días como parte de la preparación rumbo al Mundial. Con las ligas europeas cerca de terminar, varios futbolistas mexicanos comenzarán a reportar con el Tricolor para integrarse de lleno a la concentración.

De acuerdo con información de Juan Carlos Ibarrarán, colaborador de RÉCORD, el cuerpo técnico del Vasco Aguirre ya tiene trazada la agenda inmediata del combinado nacional. La idea es aprovechar al máximo el tiempo disponible, por lo que el equipo trabajará con alta intensidad durante la semana.

Roberto Alvarado en el partido de la Selección Mexicana contra Portugal | IMAGO 7
Roberto Alvarado en el partido de la Selección Mexicana contra Portugal | IMAGO 7

Doble sesión y viaje a Puebla en el plan del Tricolor

El plan contempla entrenamientos a doble sesión hasta el jueves, con el objetivo de reforzar conceptos físicos, tácticos y futbolísticos. Para el viernes, la Selección Mexicana viajará temprano a Puebla, donde realizará el reconocimiento de cancha en el Estadio Cuauhtémoc, sede del próximo compromiso de preparación.

La intención del cuerpo técnico es que Javier Aguirre pueda contar con equipo completo lo antes posible. En ese sentido, se espera que jugadores como Edson Álvarez, Mateo Chávez y Jorge Sánchez, entre otros elementos que militan fuera de México o recién terminan actividad con sus clubes, se incorporen en los próximos días a la concentración nacional.

Uno de los puntos más llamativos es que, según la información compartida, los futbolistas que terminen participación con sus clubes no tomarían días de descanso, pese a que FIFA recomienda un periodo de recuperación de entre siete y 15 días para jugadores que vienen de una carga importante de competencia. En el Tricolor, la prioridad sería integrarlos cuanto antes al trabajo colectivo.

Selección Mexicana | IMAGO7

Javier Aguirre busca aprovechar cada día de preparación

La decisión responde a la necesidad de que el cuerpo técnico observe de cerca a todos los seleccionados y determine quiénes pueden tener minutos en el partido ante Ghana, que se disputará en el Estadio Cuauhtémoc. Para Aguirre, estos días serán clave para medir ritmo, estado físico y adaptación de los futbolistas a su idea de juego.

La planeación también contrasta con lo ocurrido la semana anterior, cuando la actividad del Tricolor fue más irregular. Según lo comentado por Ibarrarán, la Selección entrenó martes, miércoles y jueves, mientras que el viernes Aguirre estuvo en Monterrey, situación que generó comentarios por la poca continuidad del trabajo con el grupo completo.

Cuerpo técnico Javier Aguirre | IMAGO7
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