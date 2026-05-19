​En 180 minutos Joel Huiqui se juega su futuro en Cruz Azul; gana, se queda, pierde, en veremos

​El futuro de Joel Huiqui depende de 180 minutos. Es real que el técnico de Cruz Azul ha sido la sensación porque ha llevado a La Máquina a la Final, pero también hay conciencia de que es muy poco tiempo para hacer una evaluación final si no es campeón.

​Fuentes al interior de La Máquina aseguran a RÉCORD que por el momento no se ha querido "hacer ruido" en torno al estratega mexicano, pero también se ve de reojo la posibilidad de que, si no se coronan, Cruz Azul analizará la búsqueda de un entrenador para el equipo y el regreso de Huiqui a las inferiores.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul | IMAGO7

Huiqui como entrenador

​Joel Huiqui ha sido un hombre institucional. Ha manejado a las categorías Sub-18, Sub-20, Sub-21 y Sub-23. Ha tenido múltiples etapas alternando como timonel principal y auxiliar institucional (acompañando a técnicos como Joaquín Moreno y Vicente Sánchez).

​En la Sub-20 (Clausura 2023) dirigió 12 partidos con un balance de 3 victorias, 6 empates y 3 derrotas. En la Sub-23 (Apertura 2023) tuvo un breve interinato de 3 partidos antes de pasar a ser auxiliar del primer equipo con Joaquín Moreno.

​En la Sub-21 (Clausura 2026) estuvo al frente del equipo durante 16 encuentros en el presente torneo antes de ser requerido por el primer equipo, dejando una marca de 6 victorias, 1 empate y 9 derrotas.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul | IMAGO7