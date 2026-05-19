Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

​En 180 minutos Joel Huiqui se juega su futuro en Cruz Azul; gana, se queda, pierde, en veremos

René Tovar
René Tovar 18:32 - 18 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El entrenador interino disputará la Final del Clausura 2026 de la Liga MX esta semana

​El futuro de Joel Huiqui depende de 180 minutos. Es real que el técnico de Cruz Azul ha sido la sensación porque ha llevado a La Máquina a la Final, pero también hay conciencia de que es muy poco tiempo para hacer una evaluación final si no es campeón.

​Fuentes al interior de La Máquina aseguran a RÉCORD que por el momento no se ha querido "hacer ruido" en torno al estratega mexicano, pero también se ve de reojo la posibilidad de que, si no se coronan, Cruz Azul analizará la búsqueda de un entrenador para el equipo y el regreso de Huiqui a las inferiores.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul | IMAGO7

Huiqui como entrenador

​Joel Huiqui ha sido un hombre institucional. Ha manejado a las categorías Sub-18, Sub-20, Sub-21 y Sub-23. Ha tenido múltiples etapas alternando como timonel principal y auxiliar institucional (acompañando a técnicos como Joaquín Moreno y Vicente Sánchez).

​En la Sub-20 (Clausura 2023) dirigió 12 partidos con un balance de 3 victorias, 6 empates y 3 derrotas. En la Sub-23 (Apertura 2023) tuvo un breve interinato de 3 partidos antes de pasar a ser auxiliar del primer equipo con Joaquín Moreno.

​En la Sub-21 (Clausura 2026) estuvo al frente del equipo durante 16 encuentros en el presente torneo antes de ser requerido por el primer equipo, dejando una marca de 6 victorias, 1 empate y 9 derrotas.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul | IMAGO7

Ahora, como interino de Cruz Azul en el Clausura 2026, sus números son: en Fase Regular (J17), 1 partido dirigido (victoria 4-1 ante Necaxa); en Cuartos de Final, 2 partidos vs. Atlas (victoria 2-3 en la ida y victoria 1-0 en la vuelta, con un global de 4-2); y en Semifinales, 2 partidos vs. Guadalajara (empate 2-2 en la Ida y victoria 1-2 en la Vuelta, para un global de 4-3).

Lo Último
20:33 ¡Reinauguramos Suplex City! Brock Lesnar hace impactante regreso a WWE para retar a Oba Femi
20:27 Víctor Velázquez confirma que la continuidad de Huiqui depende de la Final
20:17 Pumas vs Cruz Azul: Universidad Nacional gastó menos que La Máquina para llegar a la Final
19:58 Agenda deportiva de hoy martes 19 de mayo 2026
19:53 México crea el primer jersey mundialista bordado por artesanas
19:51 ¡Duelo de rating! Televisa y TV Azteca tendrán la Gran Final de Ida y Vuelta a través de su señal
19:51 Cruz Azul y su nueva misión: ¿cuántos equipos han ganado 10 títulos en la Liga MX?
19:08 ¿Qué canteranos de Pumas apuntan a disputar la Final del Clausura 2026?
18:54 ¿La CURP biométrica será obligatoria para adultos mayores con INAPAM? Esto se sabe
18:52 El plan de trabajo de la Selección Mexicana: ¿fines de semana libres?