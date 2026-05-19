Cruz Azul y la decisión que se acerca: ¿Huiqui se queda al mando con el título?

Cruz Azul está a 180 minutos de conquistar el décimo título de Liga MX en su historia y cerrar un torneo que tuvo cambios importantes en la recta final. El conjunto celeste disputará la Final ante Club Universidad con Joel Huiqui como entrenador interino, luego de una decisión que modificó el rumbo del club en las últimas jornadas del campeonato.

La Máquina había tenido una temporada decente peleando por ser el mejor equipo de la Liga. Sin embargo, la directiva encabezada por Víctor Velázquez tomó una decisión inesperada en la Jornada 16 del torneo al cesar a Nicolás Larcamón, pese a que el equipo marchaba en el tercer lugar y aún peleaba por el liderato general.

La salida del técnico argentino llegó en medio de una racha de nueve partidos sin victoria, aunque en ese lapso el equipo únicamente registró dos derrotas. A ello se sumó la eliminación en la Concachampions, situación que llevó a la directiva a realizar un cambio buscando modificar el cierre de temporada.

Nicolás Larcamón no pudo con el trabajo de entrenador de Cruz Azul | MEXSPORT

Joel Huiqui asumió el cargo de manera interina para el último tramo del campeonato. Su debut se dio con una victoria frente a Necaxa, equipo que terminó en la posición 15 de la tabla. Posteriormente, Cruz Azul avanzó tras eliminar a Atlas y logró instalarse en la Final luego de superar a Chivas en Semifinales.

El panorama ha provocado que surja una pregunta dentro del entorno celeste: ¿debe Joel Huiqui mantenerse como entrenador del primer equipo en caso de conquistar el campeonato?

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul | IMAGO7

La diferencia entre Huiqui y Vicente Sánchez

La situación inevitablemente ha generado comparaciones con el caso de Vicente Sánchez, quien también dirigió al equipo de manera interina aunque dirigió el triple de partidos que Huiqui, y consiguió resultados importantes, incluyendo el título de Copa de Campeones de la Concacaf. Sin embargo, de acuerdo con información de Carlos Ponce de León, existen diferencias internas importantes entre ambos procesos.

Según lo señalado, Vicente Sánchez habría tenido diferencias con integrantes del proyecto deportivo de Cruz Azul, incluyendo desacuerdos con Iván Alonso y otras áreas de trabajo institucional dentro del club.

En contraste Joel Huiqui, en su muy corto paso con el equipo, ha mantenido cercanía con la estructura deportiva establecida por la institución. El exdefensor celeste se habría integrado al modelo de trabajo que ya venía desarrollando la directiva, utilizando herramientas y personal que forman parte del proyecto deportivo impulsado durante los últimos dos años.

Esa relación con la estructura institucional podría representar un factor importante al momento de que la directiva tome una decisión sobre el futuro del banquillo celeste después de la Final.

Vicente Sánchez durante la Final de la Copa de Campeones Concacaf 2025 | IMAGO 7

El antecedente de “Potro” Gutiérrez que genera dudas

Pese al momento positivo que atraviesa Cruz Azul, la experiencia reciente del club también abre dudas sobre lo que podría ocurrir con Joel Huiqui si permanece en el cargo para la siguiente temporada.

Un caso similar ocurrió con Raúl Gutiérrez. El “Potro” llegó al equipo en la Jornada 11 del Apertura 2022 para sustituir a Diego Aguirre y consiguió resultados positivos en el cierre de torneo. En aquel semestre dirigió 10 partidos, llevó al equipo hasta Cuartos de Final y únicamente registró dos derrotas, lo que le permitió mantenerse para la campaña siguiente.

No obstante, un mal inicio posterior provocó su salida apenas seis partidos después del arranque del nuevo torneo.

Raúl Potro Gutiérrez, exentrenador de México Sub 17 | MEXSPORT

Ese antecedente aparece ahora como una referencia dentro del análisis que podría realizar Cruz Azul sobre Joel Huiqui. Incluso si el técnico interino logra conquistar el título de liga, el panorama rumbo a la siguiente campaña incluiría retos inmediatos como la Leagues Cup y el Apertura 2026, competencias en las que el rendimiento volvería a colocarlo bajo evaluación, especialmente al tener sólo siete partidos como experiencia tanto con el equipo, como en su carrera profesional.

Por ahora, Cruz Azul mantiene el enfoque en la Final ante Pumas, una serie que podría representar la décima estrella del club y también marcar el inicio de una nueva discusión sobre el futuro del proyecto deportivo celeste.