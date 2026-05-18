Revientan a Kevin Mier en la felicitación de Cruz Azul: “Hay que regalarle manos al cumpleañero”

Kevin Mier cumple 26 años y el Cruz Azul festeja su cumpleaños con una publicación en redes sociales, pero la afición no lo celebra de la misma manera tras sus errores en la Semifinal de la Liga MX.

A pesar del buen resultado en la Semifinal de la Liga MX obteniendo su pase a la Final, los aficionados de Cruz Azul no le perdonan a Mier el error que cometió en la Semifinal de Vuelta que casi les cuesta la clasificación y fue criticado fuertemente después del partido.

Kevin Mier con Cruz Azul en el Clausura 2026 | IMAGO7

La afición celeste dividida

En la publicación del Cruz Azul, la afición celeste ha logrado mantener una reacción sana ante el día tan especial del colombiano, con mensajes de aliento, confianza y buenos deseos, el post de La Máquina se ha convertido en un buzón de mensajes para el portero.

Captura de pantalla en X l Récord

Como es natural en las redes sociales, existen opiniones divididas, aunque la mayoría son comentarios buenos, existen los seguidores del Azul que no están conformes con su desempeño en la portería celeste.

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