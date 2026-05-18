Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Revientan a Kevin Mier en la felicitación de Cruz Azul: “Hay que regalarle manos al cumpleañero”

Kevin Mier ante Atlas | MEXSPORT
Estephania Carrera
Estephania Carrera 16:34 - 18 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
La Maquina celebra el cumpleaños de su portero celeste

Kevin Mier cumple 26 años y el Cruz Azul festeja su cumpleaños con una publicación en redes sociales, pero la afición no lo celebra de la misma manera tras sus errores en la Semifinal de la Liga MX.

A pesar del buen resultado en la Semifinal de la Liga MX obteniendo su pase a la Final, los aficionados de Cruz Azul no le perdonan a Mier el error que cometió en la Semifinal de Vuelta que casi les cuesta la clasificación y fue criticado fuertemente después del partido.

Kevin Mier con Cruz Azul en el Clausura 2026 | IMAGO7

La afición celeste dividida

En la publicación del Cruz Azul, la afición celeste ha logrado mantener una reacción sana ante el día tan especial del colombiano, con mensajes de aliento, confianza y buenos deseos, el post de La Máquina se ha convertido en un buzón de mensajes para el portero.

Captura de pantalla en X l Récord

Como es natural en las redes sociales, existen opiniones divididas, aunque la mayoría son comentarios buenos, existen los seguidores del Azul que no están conformes con su desempeño en la portería celeste.

Captura de pantalla en X l Récord

Para Cruz Azul, Kevin Mier sigue siendo considerado como pilar del equipo y parte fundamental para la Final de la Liga MX, el portero colombiano sigue manteniendo su titularidad pese a sus errores en las Semifinales ante Chivas, demostrando que el club confía en su guardián del arco.

Lo Último
21:00 Confirman primer caso de ébola sin vacuna en Estados Unidos
20:33 ¡Reinauguramos Suplex City! Brock Lesnar hace impactante regreso a WWE para retar a Oba Femi
20:27 Víctor Velázquez confirma que la continuidad de Huiqui depende de la Final
20:17 Pumas vs Cruz Azul: Universidad Nacional gastó menos que La Máquina para llegar a la Final
19:58 Agenda deportiva de hoy martes 19 de mayo 2026
19:53 México crea el primer jersey mundialista bordado por artesanas
19:51 ¡Duelo de rating! Televisa y TV Azteca tendrán la Gran Final de Ida y Vuelta a través de su señal
19:51 Cruz Azul y su nueva misión: ¿cuántos equipos han ganado 10 títulos en la Liga MX?
19:08 ¿Qué canteranos de Pumas apuntan a disputar la Final del Clausura 2026?
18:54 ¿La CURP biométrica será obligatoria para adultos mayores con INAPAM? Esto se sabe