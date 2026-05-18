El Apunte del Director: La Final de la obsesión sólo validará a un grande

Más de dos décadas sin el título de Liga MX pusieron en duda la grandeza de Cruz Azul, aunque tuvo otros galardones. Pumas acumula 15 años sin una corona oficial de lo que sea y ya se cuestiona la etiqueta. Ambos tienen la redención a un paso. Sólo será para uno.

Nunca crearon un Clásico, pero desde el año pasado se formó un antagonismo entre auriazules y celestes como no habíamos atestiguado; sus aficiones encontraron en la de enfrente aversión inédita, y todo a causa del estadio, que la UNAM prestó a La Máquina, que aprovechó para llenarlo de éxito ajeno.

Este guion no se esperaba. El final está por escribirse. Parafraseando al filósofo Efrastóteles, "Esto es película".

PUMAS OLVIDA SU ESENCIA POR LA GLORIA

Líder general como ya no se acordaba el futbol mexicano. Dominante, inteligente. Renovado, no sobre la esencia; al contrario, reconstruido dejando la histórica filosofía de jugar con canteranos encerrada con llave en el cajón, todo con tal de ganar un título. El hambre hace romper las convicciones. ¿Se vale? Sólo si se conquista la corona.

Efraín no ha iniciado ni utilizado como base a futbolistas creados en Cantera en esta Fiesta Grande como hacía Pumas en su época más gloriosa. Es más, Juárez aprovechó como pocos técnicos el permiso de jugar con todos los extranjeros disponibles. Ocho de arranque ya se hizo costumbre. Ha sido inteligente, pero sólo la corona lo justificará. Esta vez el espíritu puede guardar silencio por la coronación de la raza.

POR QUÉ TOTI NO ES CANTERANO

Un querido auriazul me reclamó: "El Toti estuvo en fuerzas básicas de Pumas". Pero lo corrieron. Rodrigo estuvo con 10 años, pero "no me quisieron por chiquito", acepta López. Deambuló por Tercera, por La Piedad y Lobos BUAP, hasta que en Querétaro encontró la formación y consolidación, el debut y hasta selecciones menores. Después lo compró Universidad, ya que estaba hecho. El Toti López no es canterano de Pumas.

EL PROYECTO AZUL SE LIBRA DEL AMÉRICA

El arribo del proyecto deportivo encabezado por Iván Alonso para 2024, consolidó a Cruz Azul como uno de los protagonistas constantes del futbol mexicano: un título de Concacaf, mejor equipo por puntos dos años al hilo, dos Finales, cinco Semifinales consecutivas. Excelencia.

Sin embargo, casi siempre se toparon con el demonio cementero de Liga MX, el América. Esta vez las Águilas están fuera de la ecuación, lo que debe aprovechar La Máquina para conquistar La Décima.

EL PRONÓSTICO APENAS SE DECANTA POR UNO