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Futbol

Ultras invaden la cancha con bengalas y consuman el descenso del Nantes

Afición Nantes | AFP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 09:31 - 18 mayo 2026
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El máximo circuito de Francia se vio manchado en la última jornada de la campaña

La última jornada de la Ligue 1 vivió uno de sus capítulos más negros. El encuentro entre el Nantes y el Toulouse tuvo que ser suspendido de forma indefinida tras una invasión masiva de campo por parte de la afición local, frustrada por el consumado descenso del histórico club francés a la Ligue 2.

Afición Nantes | AFP

El ambiente en el Stade de la Beaujoire era de máxima tensión, pero nadie preveía que la situación se saldría de control tan pronto. Apenas corría el minuto 20 del primer tiempo cuando un grupo de ultras locales burló la seguridad y saltó al terreno de juego portando bengalas, desatando el pánico y la confusión.

Ante la gravedad de los hechos y el peligro para la integridad de los futbolistas, el árbitro principal no dudó en decretar la suspensión inmediata del partido. Las fuerzas antidisturbios tuvieron que intervenir con rapidez sobre el césped para contener a los manifestantes y evacuar la zona.

Uno de los momentos más dramáticos de la tarde lo protagonizó el director técnico del Nantes, Vahid Halilhodzic. El estratega bosnio, en su segunda etapa al frente de los "Canarios", reflejó la impotencia de toda la institución: primero encaró con visible enfado a varios de los aficionados que invadieron la cancha, recriminándoles su actitud.

Afición Nantes | AFP

Sin embargo, la rabia dio paso a la desolación. Minutos más tarde, las cámaras de la transmisión oficial captaron a un Halilhodzic completamente quebrado, llorando desconsoladamente en la zona de vestuarios ante el trágico desenlace de la temporada.

El incidente de este fin de semana es el reflejo de una crisis deportiva que arrastró al Nantes durante todo el año. El equipo concluyó la campaña como penúltimo clasificado de la Ligue 1 con apenas 23 puntos en su casillero, una cifra paupérrima que los condena directamente a la segunda división. En todo el campeonato, únicamente el Metz firmó peores números, finalizando en el fondo de la tabla con 17 unidades.

Se espera que en las próximas horas la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Francia emita un comunicado con las sanciones correspondientes para el Nantes, que no solo tendrá que reconstruir su proyecto deportivo en la Ligue 2, sino también lidiar con las duras consecuencias económicas y disciplinarias de los disturbios provocados por su afición.

Afición Nantes | AFP
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