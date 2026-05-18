Shakira derrota a Hacienda española y recibirá más de 60 millones de euros

La cantante colombiana Shakira obtuvo una importante victoria judicial frente a la Hacienda de España luego de que la Audiencia Nacional fallara a su favor en el proceso fiscal que enfrentaba desde hace más de ocho años.

La resolución obliga a las autoridades tributarias españolas a devolverle más de 60 millones de euros, cifra que incluye sanciones, pagos fiscales, intereses y costas judiciales relacionadas con el ejercicio fiscal de 2011.

La cantante colombiana recibirá más de 60 millones de euros de Hacienda/AP

Tribunal concluye que no hubo fraude

La Audiencia Nacional determinó que Shakira no era residente fiscal en España durante 2011, por lo que anuló las liquidaciones y sanciones económicas impuestas previamente por Hacienda.

El tribunal concluyó que las autoridades fiscales no lograron demostrar que la cantante hubiera permanecido más de 183 días en territorio español durante ese año, requisito necesario para ser considerada contribuyente fiscal en el país.

Un tribunal español falló a favor de la artista por el juicio que comenzó hace más de 8 años/Pixabay

Shakira rompe el silencio tras el fallo

Luego de conocerse la resolución judicial, la artista emitió un comunicado difundido por la revista Hola, donde habló sobre el desgaste que le provocó el proceso.

Después de más de ocho años soportando una brutal exposición pública, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, la Audiencia Nacional finalmente ha puesto las cosas en su sitio. Nunca existió fraude y la propia Administración jamás pudo demostrar lo contrario, sencillamente porque no era cierto”.

La cantante aseguró que durante años fue tratada públicamente como culpable pese a sostener su inocencia.

“Esta victoria está dedicada a ellos”

En el mismo mensaje, Shakira criticó la manera en que se desarrolló el caso y señaló: “Sin embargo, durante casi una década fui tratada como culpable. Cada paso del proceso fue filtrado, distorsionado y amplificado, utilizando mi nombre e imagen pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes”.

También agregó: “Hoy, esa narrativa se derrumba y lo hace con toda la fuerza de una sentencia judicial. Mi mayor deseo es que esta resolución siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos corrientes que son abusados y aplastados cada día por un sistema que presume su culpabilidad y les obliga a demostrar su inocencia a costa de la ruina económica y emocional. Esta victoria está dedicada a ellos”.

La batalla legal duró más de ocho años

El litigio comenzó hace más de ocho años cuando la Hacienda española inició investigaciones sobre la residencia fiscal de la cantante.

La defensa de Shakira sostuvo que durante 2011 realizaba una extensa gira internacional con presentaciones en decenas de países, por lo que no permaneció el tiempo suficiente en España para ser considerada residente fiscal.

Shakira se pronunció en contra de los señalamientos que sufrió durante todo este tiempo/AP

Este caso es distinto al acuerdo previo

La resolución favorable corresponde únicamente al ejercicio fiscal de 2011.

En un proceso diferente relacionado con los años 2012, 2013 y 2014, Shakira alcanzó previamente un acuerdo con la Fiscalía española para evitar un juicio y una posible pena de prisión.

En aquel caso: Admitió delitos fiscales

Pagó una multa millonaria

Evitó ingresar a prisión mediante un acuerdo judicial

Hacienda todavía podría apelar