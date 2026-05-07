¡La reina vuelve! Shakira estrena canción para la Copa del Mundo

Cada vez está más cerca el arranque de la Copa del Mundo 2026, por lo que el ambiente futbolero está en el pico más alto. Promocionales, el balón oficial, Trionda y el sonido del campeonato comenzaron a aparecer conforme el reloj empezó a llegar a ceros, sin embargo, regresó un factor inesperado, la cantante Shakira.

'Dai Dai', canción de Shakira | x:@Shakira

Regresa el sonido mundialista

Tras ocho años de ausencia la cantante colombiana, Shakira, volverá a ser parte del torneo veraniego, luego de decidir no hacer ningún ritmo para el Mundial pasado Qatar 2022 como parte de una protesta por la elección del país oriental. Afortunadamente, la aurora de éxitos como ‘Loba’, ‘Antologia’, ‘Pies descalzos’, etc, estará de regreso.

A través de sus redes sociales, Shakira publicó un teaser de lo que será su próximo éxito el cual estará inspirado en la justa de países más importante del futbol. En las imágenes publicadas, se puede ver a los bailarines con los jerseys de las naciones participantes, reiterando los colores que representa un torneo de esta índole.

Shakira en nuevo video musical | x:@Shakira

La canción que tendrá por nombre ‘Dai Dai’, trae ritmos que recuerdan a su histórica canción ‘Waka Waka’, además de que la letra y parte de la música también distinguen sonidos que podrían hacer referencia a las naciones anfitrionas (México, Estados Unidos y Canadá).

¿Cuándo sale la canción de Shakira?

La colombiana acompañó el teaser de su canción con la fecha de su lanzamiento, la cual será el próximo 14 de mayo, además de que no llegará sola, pues Burna Boy también es parte de este nuevo proyecto.

Copa del Mundo de la FIFA | MEXSPORT

A diferencia de las otras dos canciones que han salido par el Album Musical del Mundial por parte de la FIFA, Dai Dai será una canción totalmente apartada de este proyecto (tal y como sucedió en Brasil 2014 y Rusia 2018.

La Copa del mundo 2026 promete ser uno de los proyectos más ambiciosos de la FIFA dentro y fuera de la cancha, por lo que ni sus imprevistos y problemas fuera de lo planeado, la tendrán fácil para acabar con una fiesta que entre polémicas y problemas promete ser uno de los más comentados de la historia.