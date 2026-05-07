Infantino culpa al mercado de reventa de EE. UU. por los precios desorbitados del Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, parece tener un mensaje claro para los aficionados descontentos con los altísimos precios de las entradas para la Copa del Mundo de este año: si no les gusta, es su problema.

Esta semana, Infantino argumentó que los organizadores se vieron obligados a inflar los precios para los partidos del torneo —donde una entrada para la final puede alcanzar casi los 13.000 dólares, en comparación con los 1.600 de la Final de 2022— porque, de lo contrario, los revendedores en Estados Unidos se encargarían de cobrar tarifas exorbitantes de todos modos.

"Tenemos que analizar el mercado. Estamos en el mercado donde el entretenimiento está más desarrollado en el mundo, así que debemos aplicar las tarifas del mercado", declaró Infantino el martes durante la prestigiosa conferencia del Milken Institute en Beverly Hills, California.

"En Estados Unidos también se permite la reventa de entradas. Por lo tanto, si vendiéramos las entradas a un precio demasiado bajo, estas se revenderían a un precio mucho más alto", añadió, refiriéndose a unos costes que quedan fuera del alcance de muchos trabajadores estadounidenses.

Las entradas para el partido inaugural de la selección masculina de Estados Unidos, el 12 de junio contra Paraguay, comienzan en 1.000 dólares. Los precios se disparan a varios miles de dólares para las rondas eliminatorias, y los revendedores ya piden hasta 2,2 millones de dólares por cuatro asientos para la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante un evento de Conmebol en Quito, Ecuador | AP

La asombrosa cifra que piden los especuladores para la final provocó una oferta irónica por parte del máximo dirigente del fútbol mundial, quien percibe un salario anual de 6 millones de dólares.

"Si alguien compra una entrada para la final por 2 millones de dólares, yo personalmente le llevaré un perrito caliente y una Coca-Cola para asegurarme de que tenga una gran experiencia", bromeó.

La FIFA, una organización internacional exenta de impuestos con sede en Suiza, afirma haber recibido más de 500 millones de solicitudes de entradas para el torneo de 48 equipos, que este año será coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México a partir del 11 de junio. Además, la FIFA se llevará una considerable comisión del 30 % por todas las entradas vendidas en su plataforma oficial de reventa.

Copa del Mundo de la FIFA | MEXSPORT

Los contribuyentes estadounidenses asumen los costes de seguridad

Aunque muchos aficionados probablemente no podrán permitirse asistir a los partidos, los contribuyentes estadounidenses están cubriendo una parte significativa de la factura de seguridad. El gobierno de EE. UU. ha designado los partidos en su territorio como "Eventos Nacionales Especiales de Seguridad".

El Congreso aprobó 625 millones de dólares en fondos federales, distribuidos a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), para las 11 ciudades anfitrionas estadounidenses. Estos fondos están destinados a cubrir horas extras de la policía, respuesta a emergencias, ciberseguridad y otras medidas de protección para los 78 partidos programados en el país.

Esta designación, que pone al Servicio Secreto como la agencia federal principal, activa recursos federales para eventos considerados de importancia nacional o internacional y con elevados riesgos de seguridad. Las ciudades anfitrionas han afirmado que el dinero reembolsa a las fuerzas del orden locales por el masivo operativo necesario para proteger a jugadores, aficionados e infraestructuras durante el torneo.

El sector hotelero, por debajo de las expectativas

Mientras tanto, un nuevo informe presenta un panorama desalentador para el sector hotelero de Nueva York a medida que se acerca el Mundial.

A pesar de la anticipación de que el torneo generaría una bonanza turística, las reservas para el período del 13 de junio al 19 de julio se mantienen muy por debajo de lo esperado. Según datos publicados esta semana, se advierte que podría ser «una Copa del Mundo muy decepcionante».

El informe, elaborado por James Lima Planning and Development para la Asociación de Hoteles de la Ciudad de Nueva York, encontró que los visitantes internacionales en la ciudad el año pasado sumaron 12,3 millones, 2,4 millones por debajo de las proyecciones de la industria y lejos de los 13,5 millones que llegaron en 2019, antes de la pandemia.

Lionel Messi con la réplica de la Copa del Mundo durante un amistoso | AP

El documento atribuye este déficit a las políticas federales y a "shocks políticos y económicos globales".