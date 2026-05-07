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Futbol

Lamine Yamal reaparece en entrenamiento del Barça y muestra apoyo previo al Clásico

Lamine Yamal en el partido de Barcelona contra Celta de Vigo | AP
Lamine Yamal en un partido del Barcelona | AP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 10:07 - 07 mayo 2026
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A semanas de su lesión, la joya blaugrana visitó a sus compañeros para inyectar ánimo previo al duelo contra el Real Madrid; su objetivo está puesto en la recuperación total para el Mundial

El vestuario del Barcelona recibió una visita que cambió el semblante de toda la plantilla. Tras semanas de reposo y un proceso de recuperación silencioso, Lamine Yamal se presentó en la Ciutat Esportiva para convivir con sus compañeros en las vísperas del Clásico ante el Real Madrid.

Se notó al joven delantero con una actitud sumamente positiva, bromeando con el grupo y mostrando una evolución física alentadora. Sus compañeros, que han resentido su ausencia en el esquema táctico, se mostraron emocionados por verlo de pie y con la energía que lo caracteriza tras la dura lesión que lo dejó fuera del cierre del torneo.

¿Qué le pasó a Lamine Yamal?

El futbolista se vio obligado a abandonar el terreno de juego durante el partido contra el Celta de Vigo, irónicamente apenas unos minutos después de haberse vestido de héroe al anotar el gol de la victoria desde el punto de penalti.

Lamine Yamal se retira lesionado en el partido de Barcelona contra Celta de Vigo | AP
Lamine Yamal se retira lesionado en el partido de Barcelona contra Celta de Vigo | AP

Las pruebas médicas realizadas posteriormente confirmaron el peor escenario para el cierre de temporada: una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Este diagnóstico le impedirá participar en las jornadas finales de LaLiga, dejando al Barça sin su mayor desequilibrio para el duelo más importante del año contra el conjunto merengue.

A pesar de los inconvenientes y de la tristeza de perderse el Clásico, Yamal se nota confiado en sus procesos de rehabilitación. El jugador ha entendido que forzar su regreso para la liga podría poner en riesgo su carrera a largo plazo.

Lamine Yamal lesionado en el partido de Barcelona contra Celta de Vigo | AP
Lamine Yamal lesionado en el partido de Barcelona contra Celta de Vigo | AP

Por ello, está concentrando todos sus esfuerzos en una recuperación perfecta, trabajando a marchas forzadas para llegar en plenitud física al Mundial 2026. Con el torneo a la vuelta de la esquina, Lamine sabe que el mundo espera verlo brillar en la máxima justa, y su visita al club deja claro que, aunque no pueda jugar, su corazón sigue empujando al equipo hacia la victoria.

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