¿Almeyda y Van Persie son opciones para Rayados con la llegada de Dennis Te Kloese?

​La llegada de Dennis te Kloese a Rayados trae consigo un mar de especulaciones. Desde Países Bajos ya se rumora que el actual técnico del Feyenoord, Robin van Persie, llegaría de la mano del neerlandés, pero la realidad dista mucho de ser cierta.

El arribo de Te Kloese como presidente abrirá un abanico de opciones europeas por el conocimiento que tiene el directivo del balompié del Viejo Continente; sin embargo, podemos asegurar que Van Persie se mantendrá en el Feyenoord, con quien jugará la Champions League.

Dennis te Kloese, en Chivas | MEXSPORT

¿Quién es Dennis Te Kloese?

​Es más, el estratega —mítico exjugador de Países Bajos— ni siquiera habla español, aunque en tierras europeas se insiste en que la presencia de Dennis en México podría abrir esa posibilidad.

​Lo único real es que, por el momento, no hay nada concreto en relación al próximo técnico del equipo, a pesar de que se afirme que van adelantados con Matías Almeyda, estratega con quien se asegura ya habrían tenido pláticas que este medio no ha podido confirmar.

Matías Almeyda, en su época en Chivas | MEXSPORT

Van Persie no llegará a México

​Lo que sí se puede asegurar es que Van Persie no llegará a México y se mantendrá en Países Bajos. Quizá en un futuro a largo plazo podría darse, pero lo cierto es que no es el tiempo ni el momento.

​Esta mañana, finalmente se dio a conocer oficialmente la llegada de Dennis con los Rayados. Aunque no se especifica la duración del contrato, en la cúpula regiomontana esperan que sea un proyecto a largo plazo, pues conocen el potencial que posee el nuevo directivo albiazul.