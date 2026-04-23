¿Quién es Dennis Te Klose?

El nombre de Dennis te Kloese ha comenzado a tomar fuerza en el entorno de Rayados de Monterrey y a falta de la oficialización, será nuevo director deportivo del club, en medio de un proceso de reestructuración tras un Clausura 2026 complicado.

Dennis te Kloese, en Selección Mexicana | MEXSPORT

Te Kloese es un directivo neerlandés con una amplia trayectoria en la gestión deportiva, tanto en México como en el extranjero. Recientemente formó parte del área directiva del Feyenoord, institución que ya le dio las gracias, por lo que su llegada a Rayados esta cada vez más cerca ante la inminente salida de José Antonio Noriega.

Su relación con el futbol mexicano no es nueva. Dentro de la Federación Mexicana de Futbol, tuvo un papel importante al encargarse de selecciones menores y del área femenil, para posteriormente convertirse en Director de Selecciones Nacionales. Incluso, en 2017 se integró al proyecto del técnico Juan Carlos Osorio rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Dennis te Kloese en su etapa en Chivas

Además, fue parte del proceso que llevó a México a conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, uno de los logros más importantes en la historia del futbol nacional.

A nivel de clubes en México, su experiencia también es amplia. En Chivas tuvo dos etapas: en 2003 como director de visorias y en 2013 como presidente deportivo. También trabajó con Tigres, donde se desempeñó como director de fuerzas básicas.

Dennis te Kloese, presidente de Chivas | ESPECIAL

En 2018 dio el salto a la MLS al convertirse en gerente general del L.A. Galaxy, teniendo control sobre las operaciones deportivas del club. Posteriormente regresó a Europa para integrarse al Feyenoord.

Con una carrera construida principalmente en la gestión y desarrollo de talento, Dennis te Kloese se perfila como una opción sólida para Rayados, que busca reordenar su proyecto deportivo con una visión global y experiencia comprobada en distintos niveles del futbol.