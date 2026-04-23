Dennis te Kloese desechó ofertas de Inglaterra por llegar a Rayados

Desde Países Bajos aseguran que hasta el momento Dennis te Kloese sigue en el cargo de director general, pero no descartan la posibilidad de enrolarse con Rayados de Monterrey quien prácticamente, se presume, tiene amarrado al director deportivo, lo cual ya se hizo oficial a través de la cuenta del equipo.

Fuentes del equipo europeo confiaron a RÉCORD que Dennis mantiene regularmente en secreto su futuro debido a que hace poco estaba por renovar con Los Industriales, pero saben que esa continuidad en los últimos días quedó marcada.

Dennis te Kloese, con Chivas | MEXSPORT

¿Qué se sabe sobre Dennis te Kloese?

"Sabemos que Dennis tiene ofertas de Inglaterra", deslizó una persona que trabaja en el scouteo del Feyenoord y quién ha confiado a este medio la realidad de las cosas sobre jugadores mexicanos en el equipo.

"Dennis está contento acá. Lo poco que he platicado con él me afirma que su intención es mantenerse en Europa", sin embargo, lo conozco y sé que una oferta de Monterrey no la vería con malos ojos. Él estuvo en Tigres y fue feliz. Sé que le gusta Monterrey, pero no ha dicho nada sobre alguna oferta desde México", sostiene nuestro informante.

¿Pero no sabes si ya platicaron con él?, se le insiste a este personaje que Te Kloese llevó al Feyenoord.

"No, no, la verdad. Te repito que las veces que hablamos de México me habló de Chivas y cuando tocó de Monterrey recordó a Tigres y otro equipo grande que justo le dicen Los Rayados. Él se expresó muy bien de ese equipo y de su afición que es muy fiel".

Dennis te Kloese, con Chivas | MEXSPORT

¿Entonces no sabes nada de su llegada? porque acá se da prácticamente como un hecho...

"Mira acá, te repito, y por la filosofía de nuestro país lo primero es el respeto. Si hay algo seguramente no lo va a decir, pero conociéndolo esperará al final de temporada y tomará una decisión.. Pero de que quiere regresar a México... En confianza te digo que nos ha comentado que nunca lo ha descartado, pero de que esté amarrado lo desconozco, pero sería maravilloso para el 'mister' se lo merece. Ha hecho muy buenas cosas en este equipo y seguramente lasnharía en Monterrey si se concreta esa noticia que llega desde México", concluyó la fuente.