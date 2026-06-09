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De Trump a Chalamet: celebridades que convirtieron el Juego 3 de las Finales en una alfombra roja

Spike Lee | @BleacherReport
José Moreno
José Moreno 19:28 - 08 junio 2026
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El regreso de las Finales de la NBA al Madison Square Garden reunió a una impresionante lista de celebridades del deporte, el cine, la televisión, la música y la política

El Madison Square Garden volvió a ser el centro del universo deportivo. El Juego 3 de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs no solo atrajo la atención de millones de aficionados alrededor del mundo, sino también de una impresionante cantidad de celebridades que se dieron cita en uno de los escenarios más emblemáticos del deporte.

Se trataba del primer partido de unas Finales de la NBA en Nueva York desde 1999 y la posibilidad de ver a los Knicks acercarse a su primer campeonato desde 1973 provocó que figuras de todos los ámbitos buscaran un lugar dentro del recinto.

Knicks vinieron de atrás ante los Spurs de San Antonio l AP

Actores, músicos, exdeportistas, leyendas de la franquicia y figuras políticas desfilaron por la llamada "Celebrity Row", una tradición del Madison Square Garden que alcanzó una dimensión pocas veces vista incluso para los estándares de Nueva York.

Hollywood, la música y las leyendas de Nueva York dijeron presente

La lista de celebridades fue encabezada por el cineasta Spike Lee, considerado el aficionado más famoso de los Knicks y una presencia obligada en los grandes partidos de la franquicia. Junto a él apareció el actor Timothée Chalamet, quien ha seguido al equipo durante toda la postemporada.

Otro de los rostros más reconocidos fue Ben Stiller, habitual ocupante de los asientos de primera fila en el Garden. También asistieron Tina Fey, Tracy Morgan, Larry David, Mariska Hargitay y Jason Bateman.

El deporte también estuvo representado por figuras de enorme relevancia para la ciudad. El histórico capitán de los Yankees, Derek Jeter, y el exmariscal de campo de los Giants, Eli Manning, acudieron para apoyar el ambiente de una noche especial.

A ellos se sumaron leyendas de los propios Knicks como Patrick Ewing y Jeremy Lin, quienes recibieron el reconocimiento de los aficionados presentes en el recinto.

La política también se hizo presente en el Madison Square Garden

Uno de los asistentes que más atención generó fue Donald Trump. Su presencia obligó a reforzar las medidas de seguridad dentro y fuera del recinto, provocando modificaciones en la logística habitual de los eventos relacionados con los Knicks durante los playoffs.

Donald Trump / X: @WhiteHouse

La música también tuvo una representación importante gracias a la presencia de Fat Joe y DJ Khaled, dos de los seguidores más conocidos de los equipos deportivos de Nueva York.

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