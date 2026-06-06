Knicks acarician el título de la NBA; la historia los favorece tras tomar ventaja de 2-0
Los New York Knicks dieron otro paso firme hacia el campeonato al imponerse en el Juego 2 de las Finales de la NBA y tomar una ventaja de 2-0 sobre los San Antonio Spurs. Con la serie trasladándose ahora a la Gran Manzana, la presión recae completamente sobre los Spurs, que necesitan una reacción inmediata para mantenerse con vida.
Más allá del resultado en la duela, la historia respalda ampliamente a la franquicia neoyorquina. Desde que se instauró el formato moderno de las Finales de la NBA, en 37 ocasiones un equipo ha logrado adelantarse 2-0 en la serie por el título. De esos antecedentes, 32 terminaron con el equipo que tomó esa ventaja levantando el trofeo Larry O'Brien.
La estadística refleja la enorme dificultad que representa remontar un déficit de dos partidos en la instancia más importante de la temporada. Con un porcentaje de éxito superior al 86 por ciento, los Knicks tienen el campeonato más cerca que nunca.
¿Qué tan cerca están los Knicks de conquistar el campeonato?
La ventaja de 2-0 coloca a Nueva York en una posición privilegiada. Además de contar con el impulso anímico de sus fans, el equipo ha mostrado superioridad en momentos clave de la serie, aprovechando mejor sus oportunidades ofensivas y limitando las principales armas de San Antonio como Víctor Wembanyama.
¿Qué equipos lograron remontar un 0-2 en unas Finales de la NBA?
Solamente cinco equipos han conseguido sobreponerse a una desventaja de 0-2 para terminar proclamándose campeones de la NBA:
Milwaukee Bucks 2021
Cleveland Cavaliers 2016
Miami Heat 2006
Portland Trail 1977
Boston Celtics 1969
San Antonio buscará convertirse en apenas el sexto equipo en remontar una desventaja de 0-2 en unas Finales de la NBA. Sin embargo, la tarea luce complicada ante unos Knicks que atraviesan uno de sus mejores momentos de la temporada y que han sabido responder en los escenarios de máxima exigencia.
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