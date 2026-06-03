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Basquetbol

Finales de la NBA 2026: ¿Cuándo son, dónde verlas en vivo y cuánto costará asistir?

Las Finales de la NBA están a punto de comenzar | AP
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 19:21 - 02 junio 2026
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La temporada de la NBA está llegando a su final y esta es la manera de poder seguir las Finales

Las finales de la temporada 80 entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs se acerca, aquí tienes la información más importante acerca de este legendario encuentro.

La recta final de la NBA comenzó una vez que los San Antonio Spurs se definieron como victoriosos ante Oklahoma City Thunder en la final de la Conferencia Oeste. El equipo ganador se enfrentará a los Knicks de Nueva York, mismos que habían resultado ganadores en la Conferencia Este tras derrotar a los Cleveland Cavaliers.

NBA balón | AP

Es importante recordar que los Knicks no habían llegado a una final de la NBA desde la temporada 1998-99, cuando también se enfrentaron a San Antonio Spurs, resultando en la victoria del equipo de la Conferencia Oeste. La última vez que los Knicks ganaron un campeonato fue en 1973.

¿Cuándo son las finales de la NBA 2026?

La serie final empezará el miércoles 3 de junio y consistirá de 7 juegos de los cuales ganará el equipo que acumule 4 victorias. El primer juego se celebrará en el territorio de los Spurs, en el Frost Bank Center, de Texas; mientras que el segundo juego será en el Madison Square Garden, en Nueva York. Los siguientes 2 partidos se jugarán este mismo estadio neoyorquino. En caso de que aún no se defina un ganador después del cuarto juego, se regresará a Texas a disputar los últimos 3 juegos. De esta forma las fechas y horarios de los juegos son los siguientes:

Spurs de San Antonio tras vencer a Thunder | AP

  • Juego 1 | Knicks vs Spurs | Miércoles 3 de junio | 18:30 horas MX

  • Juego 2 | Knicks vs Spurs | Viernes 5 de junio | 18:30 horas MX

  • Juego 3 | Spurs vs Knicks | Lunes 8 de junio | 18:30 horas MX

  • Juego 4 | Spurs vs Knicks | Miércoles 10 de junio | 18:30 horas MX

  • Juego 5 | Knicks vs Spurs | Sábado 13 de junio | 18:30 horas MX

  • Juego 6 | Spurs vs Knicks | Martes 16 de junio | 18:30 horas MX

  • Juego 7 | Knicks vs Spurs | Viernes 19 de junio | 18:30 horas MX

¿Dónde se transmitirá en vivo las finales del NBA 2026?

La transmisión de los juegos de la final de la NBA será a través de diferentes medios, como lo son Amazon Prime Video y ESPN. En caso de servicios de streaming, Disney+ será la plataforma encargada de transmitir el enfrentamiento de los Spurs vs los Knicks.

También se puede contratar el servicio de transmisión oficial de la NBA, el NBA League Pass, donde también se encuentran estadísticas y repeticiones de todos los juegos del basquetbol de Estados Unidos.

Karl-Anthony Towns, jugador. de los Knicks | AP

¿Cuánto costará asistir a los juegos de las finales de la NBA?

El costo de entrada al Madison Square Garden, donde se jugarán 3 de 7 partidos de las finales, aumentó significativamente. Se reporta que los precios se estiman entre 3 mil doscientos y 279 mil ochocientos dólares, esto con un aumento en el mínimo de precio que llega a los 3 mil cuatrocientos dólares para el cuarto juego.

En cuanto a los juegos disputados en Texas, aún no se conocen los precios, aunque se espera que las entradas al Frost Bank Center cuesten similar a las de su contraparte neoyorquina, al ser la final más esperada del básquetbol de Estados Unidos.

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