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Basquetbol

Por la revancha, así fue la última vez que Knicks y Spurs se midieron en unas Finales de la NBA en 1999

Knicks vs Spurs, Finales 1999 | AFP
Emiliano Arias Pacheco 19:58 - 01 junio 2026
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La Asociación tendrá un nuevo Campeón después de la victoria de San Antonio a Oklahoma City Thunder

La cultura estadounidense es de ganadores, o es lo que ellos dicen. Una de las mayores urbes de Estados Unidos, casa de la mayoría de sus acontecimientos, es Nueva York, lugar considerado la meca del baloncesto en la Unión Americana.

Después de años en la mediocridad, los Knicks regresaron a unas Finales de NBA para reclamar un trono el cual nunca les ha correspondido gratitud. ¿Su rival? Los San Antonio Spurs, otra franquicia dispuesta a recuperar su lugar en la gloria del deporte rafaga.

Victor Wembanyama de los Spurs | AP

Finales NBA 1999: el ocaso de los Knicks y el ascenso de los Spurs

Los noventas fue la época más gloriosa en la historia de la NBA, no solo por la presencia de los Chicago Bulls de Michael Jordan, sino por todas las estrellas que conformaron aquel firmamento baloncestístico. Los New York Knicks también contaron con una figura de renombre, quien fue Patrick Ewing; aunque no jugó las Finales de 1999 por una grave lesión.

El hombre que tomó la batuta del equipo de la Gran Manzana fue Latrell Sprewell, quien tuvo una serie apoteósica, pero no pudo evitar la victoria de la doble amenaza de los Spurs. Tanto Tim Duncan como David Robinson fueron gigantescos en San Antonio y en el Madison Square Garden.

Los Knicks celebran en la Final de la Conferencia de Este de la NBA | AP
Los Knicks celebran en la Final de la Conferencia de Este de la NBA | AP

¿Cómo terminaron dichas Finales de la NBA?

La serie terminó con un 4-1 a favor de los Spurs, además de que Tim Duncan ganó el premio al jugador más valioso. Aquella obtención del Trofeo Larry O’Brien marcó el inicio de la época más gloriosa del quinteto de San Antonio.

Ahora, casi tres décadas después, los Knicks y San Antonio buscarán romper sus distintas sequías. El único factor en común que tendrán estas Finales con las de 1999 será la presencia de un Brunson, pues el papá de Jalen, Rick Brunson, jugó para el equipo de la Gran Manzana aquella serie. 

Spurs, Campeones 1999 | AFP
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