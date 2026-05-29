Knicks de vuelta a las Finales de NBA: el impacto de Nueva York en el basquetbol

Más allá de la ilusión de la afición de los Knicks por ver a su equipo Campeón de la NBA nuevamente, o algunas por primera vez, también está el ingrediente de que la ciudad de Nueva York tenga el foco para estas Finales. Después de 27 años, la franquicia vuelve a esta instancia, para darle vida a un territorio que de cultura deportiva, más en el basquetbol, tiene mucha.

¿Por qué Nueva York es tan importante para la NBA?

Nueva York respira basquetbol, a pesar de que sus equipos no sean los más exitosos de la liga, pues escenarios como el Madison Square Garden y el Rucker Park son considerados lugares sagrados.

Los Knicks celebran en la Final de la Conferencia de Este de la NBA | AP

Para varios aficionados es confuso que Nueva York sea apodada como ‘La Meca del basquetbol’, debido a que ni los Nets ni los Knicks han brindado alegrías constantemente, pero la propia cultura se ha encargado de demostrar que en realidad lo es.

Rucker Park, glamour y mística de Nueva York

Rucker Park ha sido el lugar donde la brecha de la NBA y las calles se cierra. El espectáculo en este terreno es de alto nivel gracias a la habilidad de los jugadores criados en los barrios.

El glamour de la ciudad de Nueva York deja claro que es un lugar que ama al basquetbol y que los fans alrededor del mundo la identifican como la casa de la NBA, mucho gracias al recinto ubicado en el corazón de Manhattan: el Madison Square Garden, la “Arena más Famosa del Mundo”.

Los Knicks celebran en la Final de la Conferencia de Este de la NBA | AP

La esencia del basquetbol neoyorquina estará nuevamente en unas Finales de la NBA, con los Knicks que todavía esperan rival para buscar romper una importante sequía sin Campeonatos.

La mística de esta ciudad con el basquetbol se sintió desde la victoria de los Knicks a los Cavs para barrerlos en la serie. La Séptima Avenida fue inundada por colores naranja y azul para festejar que su equipo está otra vez en esta instancia.

Los boletos a altos precios, los festejos en cada rincón y el apoyo del gobierno neoyorquino para que los ciudadanos disfruten las Finales de NBA en pantallas gigantes reafirman el gran impacto que tiene esta ciudad en la liga.