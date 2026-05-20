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Basquetbol

Knicks borran déficit de 22 puntos en 4to periodo y pegan primero en serie ante Cavs

Jalen Brunson tuvo una actuación sobresaliente con los Knicks | AP
Jalen Brunson tuvo una actuación sobresaliente con los Knicks | AP
Associated Press (AP) 23:41 - 19 mayo 2026
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Nueva York logró remontar y ahora sueñan con llegar a las Finales de NBA

Jalen Brunson protagonizó una de las mayores remontadas de los Knicks en la historia de los Playoffs. Y Nueva York pegó primero en la final de la Conferencia Este.

Los Knicks reaccionaron tras verse abajo por 22 puntos en el cuarto periodo, y Brunson terminó con 38 unidades. Nueva York venció el martes 115-104 a los Cavaliers de Cleveland en tiempo extra para llevarse el primer partido de la serie

Tras una racha récord en las dos primeras rondas, los Knicks no iban a ninguna parte durante 40 minutos ante los Cavs y perdían por 93-71 con 7:52 por jugar. Pero Brunson atacó sin descanso a James Harden para encender una racha de 18-1 que dio nueva vida a Nueva York, y lo empató 101-101 con una canasta cuando quedaban 19 segundos del tiempo regular.

Los Knicks abrieron el tiempo extra con una racha de 9-0 mientras una multitud delirante en el Madison Square Garden bailaba y gritaba en los pasillos. Nueva York se colocó a tres victorias de su primera aparición en las Finales de la NBA desde 1999.

Los Knicks se sobrepusieron a un déficit de 22 puntos ante los Cavaliers | AP
Los Knicks se sobrepusieron a un déficit de 22 puntos ante los Cavaliers | AP

Mikal Bridges sumó 18 puntos y tres jugadores de los Knicks anotaron 13, incluido OG Anunoby, quien apareció en el tramo final tras sufrir durante gran parte del encuentro en su regreso, luego de perderse dos partidos por una distensión en el tendón de la corva derecha.

Donovan Mitchell anotó 29 puntos por los Cavaliers, que parecían encaminados a una tercera victoria consecutiva como visitantes antes de su derrumbe en los minutos finales. Los Knicks los superaron 44-11 después de su ventaja de 93-71.

Los Knicks ganaron su octavo partido consecutivo y serán anfitriones del segundo encuentro el jueves.

Jalen Brunson fue la figura del Juego 1 en las Finales de conferencia de la NBA | AP
Jalen Brunson fue la figura del Juego 1 en las Finales de conferencia de la NBA | AP

Los Knicks habían superado a Atlanta y Filadelfia por un margen combinado de 194 puntos, la mayor diferencia de la historia en los primeros 10 partidos de postemporada de un equipo. Pero después de no jugar desde el 10 de mayo, cuando completaron su barrida de segunda ronda sobre los 76ers, los Knicks fallaron la mayor parte de la noche, dando la impresión de que el óxido perjudicó más de lo que el descanso ayudó.

Acertaron 4 de 23 triples durante tres periodos y luego tuvieron un inicio horrible del cuarto. Pero un año después de que dilapidaron una ventaja de 14 puntos en los minutos finales del tiempo regular y cayeron ante Indiana en una prórroga en el primer partido de la final de conferencia en su cancha, los Knicks encontraron su ofensiva justo a tiempo.

La única remontada de playoffs más grande en el cuarto periodo en los últimos 30 años fue cuando los Clippers reaccionaron tras estar abajo por 24 para vencer a Memphis en el primer partido en 2012.

Los Knicks jugaron por primera vez desde el 10 de mayo | AP
Los Knicks jugaron por primera vez desde el 10 de mayo | AP

Los Knicks revirtieron desventajas de 20 puntos tres veces el año pasado en la postemporada. Fueron sus mayores remontadas registradas desde 1969-70, cuando ganaron el primero de sus dos títulos de la NBA.

Evan Mobley sumó 15 puntos y 14 rebotes por los Cavs. Harden también anotó 15 puntos, pero acertó apenas 1 de 8 en triples y tuvo más pérdidas de balón (seis) que tiros de campo encestados (cinco).

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