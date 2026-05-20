Sergio Mayer renuncia a Morena: El diputado federal se separa de manera definitiva del partido político

El actor y diputado federal Sergio Mayer ha formalizado su salida definitiva del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), provocando un fuerte sismo en el panorama político actual. A través de un documento oficial dirigido a la dirigencia del partido, Mayer solicitó su baja inmediata y permanente, cerrando así un ciclo marcado por constantes tensiones e intensas polémicas internas.

Sergio Mayer | IG: @sergiomayerb

RENUNCIA DE SERGIO MAYER

En el escrito enviado al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, el legislador fundamentó su separación con base en la legislación electoral federal. El objetivo de este movimiento legal fue garantizar que el trámite se realizara de forma expedita, bloqueando cualquier intento de la dirigencia para retenerlo o abrir un proceso de negociación.

Además de la renuncia, Mayer fue contundente al exigir la protección de su privacidad, demandando que el partido elimine cualquier rastro de su paso por la organización:

"Solicito que se cancele mi registro del padrón nacional, así como la cancelación de mis datos personales que obren en cualquier registro de este instituto", se lee textualmente en la petición formal.

Según el conductor de televisión, Sergio Mayer rechazó llegar a un acuerdo / FB: @SergioMayerActor

En declaraciones ofrecidas a Milenio, el también productor confirmó la autenticidad del documento y argumentó que su decisión responde estrictamente a "motivos personales", rechazando profundizar en los detalles detrás de su desencuentro final con el partido guinda.

A pesar de haber firmado su renuncia a la militancia, el futuro de Mayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro aún es una incógnita. El diputado admitió que sigue evaluando el camino a seguir.

LA ÚLTIMA POLÉMICA DE SERGIO MAYER

La ruptura no tomó por sorpresa a los analistas políticos, sino que representa la culminación de un largo historial de desencuentros ideológicos entre el actor y los sectores más ortodoxos de Morena, quienes siempre vieron con recelo su perfil mediático.

La tensión entre ambas partes alcanzó su punto máximo recientemente, luego de que Mayer solicitara una licencia indefinida para incorporarse al reality show La Casa de los Famosos. Esta acción desató una ola de críticas al interior de su propia bancada, al grado de que varios legisladores de Morena impulsaron la polémica iniciativa apodada "Ley Anti Sergio Mayer", la cual busca prohibir que los servidores públicos abandonen sus curules para participar en programas de entretenimiento.

Diputados de Morena impulsan una iniciativa que ya fue bautizada en redes como “Ley Anti Sergio Mayer” / X: @SERGIOMAYERB