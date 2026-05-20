Querido reportero es bajado de su auto a punta de pistola en pleno enlace en vivo

Momentos de auténtico terror se vivieron la noche de este martes durante la transmisión del programa Activo Deportes, cuando el reportero Fernando Vargas fue encañonado, asaltado y despojado de su vehículo por dos sujetos armados mientras realizaba un enlace completamente en vivo.

Asalto en vivo a Fernando Vargas | Activo Deportes

El periodista, quien cubre la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), se encontraba transmitiendo desde el interior de su automóvil cuando fue sorprendido por los criminales.

ASALTO EN VIVO

El enlace transcurría con normalidad mientras en el estudio se analizaban temas de baloncesto. En la pantalla compartida, se observaba a Vargas reportando desde su vehículo bajo la lluvia, cuando repentinamente un hombre armado rompió la calma al aproximarse agresivamente a la ventanilla del conductor.

"¡Dame el teléfono y la cartera, rápido! ¡Bájense por favor, bájense!", se escuchó gritar con violencia al delincuente a través de la transmisión que seguía al aire.

INCREÍBLE EN VIVO

En un enlace en vivo esta noche es asaltado el compañero y amigo #FerVargas. Comentarista y periodista deportivo en #Cuernavaca @24_morelos @DiariodeMorelos @Meganoticias_MX pic.twitter.com/6WyuiTQ7o7 — ӉéСҬѺГ јіӍéИЄՀ (@hectorjproducer) May 20, 2026

A pesar de que el reportero cooperó en todo momento repitiendo "Tranquilo, tranquilo" y entregando sus pertenencias —incluyendo su teléfono, cartera y reloj—, los asaltantes obligaron tanto a Vargas como a su acompañante a descender de la unidad de manera inmediata para huir a bordo de ella. En el estudio central, el conductor del programa quedó completamente atónito e impotente ante las perturbadoras imágenes.

Tras cortar la transmisión y encenderse las alarmas, compañeros de los medios de comunicación confirmaron que Fernando Vargas ya logró ponerse en contacto y se encuentra físicamente bien, bajo el resguardo y protección de elementos de la Guardia Nacional en el estado de Morelos.