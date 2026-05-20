Chelito Delgado pide la renovación de Joel Huiqui sin importar el resultado de la Final

La Final del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Club Universidad no solo ha generado expectativa por la disputa del campeonato, sino también por el futuro de Joel Huiqui como director técnico del conjunto cementero. En medio de las versiones sobre la continuidad del estratega mexicano, César “Chelito” Delgado salió públicamente a respaldar su permanencia en el banquillo celeste sin importar el resultado de la serie definitiva.

El exfutbolista argentino, identificado como una de las figuras recientes de La Máquina, consideró que el trabajo realizado por Huiqui durante el torneo es suficiente para sostener el proyecto deportivo de cara al próximo semestre. El actual entrenador tomó el mando del equipo en un contexto de incertidumbre y logró llevar al club hasta la final del campeonato mexicano.

César Delgado destaca el trabajo de Huiqui con Cruz Azul

Para “Chelito” Delgado, el proceso encabezado por Joel Huiqui ha mostrado señales positivas tanto en lo deportivo como en la relación con la afición de Cruz Azul. El argentino destacó que el entrenador logró imprimir personalidad al equipo desde su llegada al primer equipo y construir una conexión con los seguidores celestes a partir de los resultados obtenidos durante el torneo.

Asimismo, el exjugador señaló que Huiqui ha sabido manejar la presión que representa dirigir a una institución con la exigencia histórica de conquistar títulos. El técnico mexicano pasó de trabajar en fuerzas básicas a asumir el control del primer equipo en uno de los momentos más relevantes de la temporada.

Joel Huiqui no sabe lo que es perder como entrenador profesional | MEXSPORT

Delgado también hizo énfasis en la importancia de mantener estabilidad dentro del proyecto deportivo. Desde su perspectiva, la directiva cementera debe evitar decisiones que interrumpan procesos que han mostrado resultados competitivos en el corto plazo.

En ese sentido, recordó situaciones anteriores dentro del club, como la salida de Vicente Sánchez, quien dejó la institución pese a haber conseguido campeonatos y rendimientos positivos. Para el exatacante argentino, ese tipo de antecedentes deben servir como referencia para evitar cambios inmediatos tras la conclusión del torneo.

Chelito Delgado es una leyenda de Cruz Azul

Cruz Azul y Joel Huiqui definen su futuro en la final ante Pumas

Mientras se acerca el partido decisivo contra Pumas UNAM, Joel Huiqui buscará cerrar el semestre con la obtención del título para Cruz Azul. Sin embargo, dentro del entorno celeste ya existen voces que consideran que su continuidad tendría que estar asegurada independientemente del desenlace de la final.

De acuerdo con la propia directiva del equipo, encabezada por Víctor Velázquez, en caso de no conseguir el título, Cruz Azul saldría a la búsqueda de un nuevo entrenador, mientras que Huiqui regresaría a las categorías inferiores.