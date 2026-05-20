Pumas vs Cruz Azul: ¿Qué jugadores han vestido las dos camisetas?

La Final del Clausura 2026 entre Club Universidad y Cruz Azul marcará un capítulo especial en la historia de la Liga MX. Después de 45 años, universitarios y celestes volverán a encontrarse en una serie por el título, en un duelo que reúne a dos de las instituciones más populares y tradicionales del futbol mexicano.

Los universitarios llegan a esta instancia luego de finalizar como el mejor equipo del torneo regular. En la Liguilla, el conjunto felino dejó en el camino a América y a Pachuca para instalarse en la disputa por el campeonato.

Por su parte, La Máquina superó distintos escenarios complicados durante el certamen, incluida la salida de su entrenador en plena competencia. Aun así, el equipo cementero logró avanzar tras eliminar a Atlas y a Chivas de Guadalajara, después de haber terminado en el tercer lugar de la tabla general.

Más allá de la rivalidad y del contexto de la Final, el enfrentamiento también revive la larga lista de futbolistas que han defendido ambas camisetas a lo largo de las décadas. Alrededor de 50 jugadores han pasado tanto por Pumas como por Cruz Azul, algunos convertidos en referentes y otros con pasos más discretos.

Jugadores de Pumas y Cruz Azul se enfrentan tras lesión de Mier | MEXSPORT

Figuras históricas que jugaron en Pumas y Cruz Azul

Entre los nombres más recordados aparece Jorge Campos, considerado uno de los máximos símbolos de Pumas. El histórico guardameta tuvo un breve paso por Cruz Azul a finales de los 90s antes de regresar al conjunto universitario.

Otro caso destacado es el de Joaquín Beltrán. El defensor fue capitán y campeón con Pumas, además de convertirse en uno de los referentes de la institución auriazul. Posteriormente llegó a Cruz Azul, donde también tuvo actuaciones importantes pero no logro ayudar al equipo a romper su sequía de títulos.

Joaquín Beltrán es un ícono de los Pumas

La lista incluye además a futbolistas como Kikín Fonseca, Jaime Lozano, Gerardo Torrado y Pablo Barrera, quienes surgieron de la cantera universitaria y más adelante vistieron la camiseta celeste. En el caso de Torrado, gran parte de su trayectoria más destacada llegó con Cruz Azul.

En años recientes también destacan los movimientos de Erik Lira y Gabriel Fernández, jugadores que mostraron un nivel importante con Pumas y posteriormente fueron fichados por La Máquina, donde actualmente forman parte del plantel protagonista del Clausura 2026.

Además, también algunos jugadores como Israel Castro, Francisco Palencia e incluso Juan Carlos Cacho, quienes destacaron con ambos equipos, pero también fueron figuras en otros clubes del futbol mexicano.

Erik Lira | MEXSPORT

Hay otros jugadores emblemáticos del futbol mexicano que también vistieron ambas playeras, aunque no necesariamente fueron destacados en estos dos equipos. Jugadores como Gonzalo Pineda, Israel López, Marcelino Bernal.

Lista de jugadores que vistieron las camisetas de Pumas y Cruz Azul

Porteros

Adrián Chávez, Carlos Olaf Heredia, Jorge Campos, Yosgart Gutiérrez

Defensas

Alberto Rodríguez, Alejandro Castro, Gustavo Vargas, Horacio Cervantes, Javier Guzmán, Joaquín Beltrán, Francisco Gabriel de Anda, Raúl Servín, Rosario Cota, Adrián Aldrete, Alejandro Mayorga

Volantes

Cesáreo Victorino, Erik Lira, Gerardo Torrado, Jaime Lozano, Ignacio Flores, José Antonio Noriega, José Luis López, Jesús Ramírez, Julio César Pinheiro, Marcelino Bernal, Pablo Barrera, Rafael García.

Delanteros

Agustín Delgado, Emanuel Villa, Erick Torres, Felipe Mora, Francisco Fonseca, Francisco Palencia, Joffre Guerrón, Jorge Santillana, José Luis Guerrero, Juan Carlos Cacho, Juan Pablo Muciño, Julio César Yegros, Luis Flores, Martín Gálvez, Martín Rodríguez, Mauro Formica, Christian Tabó, Gabriel Fernández.

Palencia fue la clave para conseguir el título (FOTO: ULISES BRAVO)