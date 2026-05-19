¿A qué club selecto busca ingresar Efraín Juárez? Esto revela la historia

La Final de Liga del Clausura 2026 representa algo más que el titulo para Efraín Juárez, quien en caso de lograr la octava estrella para Pumas, también concretará un logro histórico en lo particular.

Efraín Juárez l MEXSPORT

Efra, quien llegó al Club Universidad para el epílogo del torneo Clausura 2025, precedido de un sorprendente doblete en el banquillo en Colombia (Liga y Copa), con el Atlético Nacional, encabezó a los auriazules a un torneo espectacular de únicamente dos derrotas en 21 partidos, incluyendo las Semifinales.

Efraín Juárez saliendo del Olímpico Universitario | MEXSPORT

Además, de su mano establecieron récords de la institución durante la etapa regular para un certamen de 17 jornadas, de puntos totales (36) y como visitantes (18), que tienen a los del Pedregal en la antesala de romper una sequía de 15 años sin llevar nada a sus vitrinas.

¿Qué club selecto puede engrosar Efraín Juárez?

Ahora, Efra enfrenta otro reto personal en su corta trayectoria como timonel, pues en caso de conquistar el título este próximo domingo contra La Máquina, será el tercero en ser Campeón de Liga con Pumas como jugador y técnico y el noveno de la historia del balompié mexicano, pues cabe recordar que en la cancha, Juárez fue parte del sexto campeonato auriazul, en el Clausura 2009, al vencer en la Final en tiempo extra al Pachuca.

Efraín Juárez, festeja el título con Pumas del Clausura 2009. l MEXSPORT

Los ocho que integran el exclusivo club son: Hugo Sánchez y Tuca Ferretti, con Pumas, Carlos Reinoso, con América, Albero Guerra y Chepo de la Torre, con Chivas, José Guadalupe Cruz, con Atlante, Benjamín Galindo, con Santos y el más reciente, Juan Reynoso, con Cruz Azul.

Relación íntima con el éxito

Y es que 'Efrastoteles', como ya también se le conoce al timonel auriazul por sus peculiares conceptos al declarar, parece tener una relación íntima con éxito desde adolescente, pues es parte de una generación histórica para el futbol mexicano en categorías menores.

Juárez irrumpió en el escaparate internacional al obtener el título en el Mundial Sub 17 Perú 2005, con la Selección mexicana, junto a Giovani dos Santos, Carlos Vela, Héctor Moreno, entre otros, en aquella inolvidable Final contra Brasil. Ya con el Tricolor mayor fue Campeón de Copa Oro 2009 y 2011 y mundialista en Sudáfrica 2010.

Efraín Juárez levanta la Copa Oro 2009 con el Tricolor. l MEXSPORT

Posteriormente, ya fuera del campo como auxiliar técnico de Ronny Deila conquistó la MLS Cup 2021 con el New York City FC.

Campeones como jugadores y técnicos con el mismo equipo