Monedas del Mundial 2026: Dónde comprar las piezas de Banxico y desde cuándo estarán disponibles

El Banco de México anunció la llegada de nuevas monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una colección que busca celebrar la participación de México como uno de los países sede del torneo. Las piezas estarán disponibles para el público a partir del 18 de mayo de 2026 en sucursales bancarias con servicio de canje.

De acuerdo con la información difundida por Banxico, las monedas conmemorativas incluyen piezas bimetálicas de 20 pesos, así como monedas de oro de 25 pesos y de plata de 10 pesos. En el caso de las monedas de 20 pesos, los clientes bancarios podrán solicitarlas sin límite de piezas, mientras que los no clientes podrán adquirir hasta 150 monedas en las sucursales participantes.

¿Dónde comprar las monedas conmemorativas del Mundial 2026?

Las monedas conmemorativas del Mundial 2026 podrán conseguirse en sucursales bancarias con servicio de canje, entre ellas instituciones como Banorte, Banregio y BBVA México. Banxico informó que las piezas bimetálicas de 20 pesos estarán disponibles en bancos a partir del 18 de mayo de 2026. Además de las sucursales bancarias, las monedas de oro y plata se pondrán a la venta al público en México mediante distribuidores autorizados.

Entre los puntos mencionados se encuentran la Casa de Moneda de México, el Museo Interactivo de Economía, Soluciones Ecológicas en Metales y Monedas Briggs, entre otros distribuidores especializados. La Casa de Moneda de México y el MIDE aparecen como dos de los distribuidores ubicados en la zona centro de la Ciudad de México, ambos con dirección en Tacuba número 17, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Estos espacios podrán ofrecer información sobre disponibilidad, venta y características de las piezas de metales preciosos.

Algunas de las monedas que forman parte de la colección | Captura de X

Banxico también cuenta con una red de distribuidores nacionales e internacionales para atender la demanda de monedas mexicanas en metales preciosos. Por ello, las personas interesadas en adquirir las piezas de oro o plata deberán consultar directamente con los distribuidores autorizados para confirmar existencias, precios y modalidades de compra.

¿Cómo son las monedas de 20 pesos del Mundial 2026?

Las nuevas monedas de 20 pesos del Mundial 2026 serán bimetálicas, de cuño corriente y con forma dodecagonal. Según la información disponible, tendrán un diámetro de 30 milímetros, peso de 12.67 gramos y estarán compuestas principalmente por cobre, además de aluminio, zinc y níquel.

La colección estará integrada por 12 monedas conmemorativas. Nueve de ellas estarán dedicadas a las ciudades mexicanas que serán sede del torneo, mientras que el resto destacará elementos del patrimonio natural, histórico y cultural de México.

Las monedas de $20 conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ estarán disponibles en sucursales bancarias desde el 18 de mayo de 2026.⚽💰

🔹Clientes: sin límite de pzas

🔹 No clientes: hasta 150 pzas en sucursales con servicio de canje



Consulta: https://t.co/d3Gw4BQ9dg pic.twitter.com/prcgYQws8p — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026