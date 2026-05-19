Rescatan a Ángel, niño de 8 años hallado encerrado en una bodega en Zacatecas

Un niño identificado como Ángel, de 8 años, fue rescatado luego de ser encontrado encerrado dentro de una bodega de materiales en la comunidad de El Orito, Zacatecas, en un caso que ha generado indignación en redes sociales y entre habitantes de la zona.

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales y videos compartidos en redes, fueron vecinos quienes alertaron a las autoridades luego de escuchar al menor dentro del inmueble y percatarse de las condiciones en las que permanecía.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva acudieron al lugar durante la noche del lunes para atender el reporte y realizar el rescate del menor.

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¿Cómo encontraron al niño encerrado en la bodega?

Según la información disponible, una vecina solicitó ayuda a través de redes sociales al notar que el menor permanecía encerrado dentro de una bodega de materiales.

En los videos difundidos del momento del rescate se escucha a personas dialogando con el niño mientras intentaban tranquilizarlo. El menor dijo llamarse Ángel y confirmó que tenía miedo.

Después de varios minutos, policías lograron sacar al niño del lugar. Afuera del inmueble permanecían algunas personas mientras las autoridades intentaban localizar a familiares responsables del menor.

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Autoridades investigan

Tras el rescate, el menor quedó bajo resguardo de instancias de protección infantil mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

El caso provocó múltiples reacciones de indignación y llamados para que las autoridades esclarezcan los hechos y determinen posibles responsabilidades por presunto abandono y maltrato infantil.

La difusión del caso generó múltiples reacciones de indignación en redes sociales. / iStock