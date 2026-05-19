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Rescatan a Ángel, niño de 8 años hallado encerrado en una bodega en Zacatecas

Rescatan a Ángel, niño de 8 años hallado encerrado en una bodega en Zacatecas. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:04 - 19 mayo 2026
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Vecinos escucharon al menor pedir ayuda y alertaron a las autoridades; el caso ya es investigado por presunta omisión de cuidados

Un niño identificado como Ángel, de 8 años, fue rescatado luego de ser encontrado encerrado dentro de una bodega de materiales en la comunidad de El Orito, Zacatecas, en un caso que ha generado indignación en redes sociales y entre habitantes de la zona.

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales y videos compartidos en redes, fueron vecinos quienes alertaron a las autoridades luego de escuchar al menor dentro del inmueble y percatarse de las condiciones en las que permanecía.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva acudieron al lugar durante la noche del lunes para atender el reporte y realizar el rescate del menor.

Captura

¿Cómo encontraron al niño encerrado en la bodega?

Según la información disponible, una vecina solicitó ayuda a través de redes sociales al notar que el menor permanecía encerrado dentro de una bodega de materiales.

En los videos difundidos del momento del rescate se escucha a personas dialogando con el niño mientras intentaban tranquilizarlo. El menor dijo llamarse Ángel y confirmó que tenía miedo.

Después de varios minutos, policías lograron sacar al niño del lugar. Afuera del inmueble permanecían algunas personas mientras las autoridades intentaban localizar a familiares responsables del menor.

Captura

Autoridades investigan

Tras el rescate, el menor quedó bajo resguardo de instancias de protección infantil mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

El caso provocó múltiples reacciones de indignación y llamados para que las autoridades esclarezcan los hechos y determinen posibles responsabilidades por presunto abandono y maltrato infantil.

La difusión del caso generó múltiples reacciones de indignación en redes sociales. / iStock
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