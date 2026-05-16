Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Colapsa grúa en obra frente a Parque Delta; hay varios lesionados en CDMX

Accidente en obra de Parque Delta deja al menos 4 heridos tras caída de grúa. / @SGIRPC_CDMX
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:34 - 15 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El accidente ocurrió en una obra en construcción ubicada en la colonia Roma Sur, donde cuerpos de emergencia realizaron labores de rescate y evacuación.

Una grúa tipo torre colapsó la tarde de este viernes 15 de mayo en una obra en construcción ubicada frente a Parque Delta, en la colonia Roma Sur de la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México, dejando al menos cuatro personas lesionadas, de acuerdo con reportes preliminares de autoridades capitalinas.

El incidente ocurrió en el cruce de Viaducto Miguel Alemán y avenida Cuauhtémoc, lo que provocó una fuerte movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Protección Civil, Bomberos y paramédicos del ERUM.

La SSC informó que las personas heridas recibieron atención médica en el lugar y, hasta el momento, no existen reportes de trabajadores atrapados entre la estructura colapsada.

@SGIRPC_CDMX

¿Qué pasó en la obra frente a Parque Delta?

De acuerdo con información difundida por autoridades capitalinas, la estructura de una grúa utilizada para mover materiales pesados cedió repentinamente dentro del inmueble en construcción.

Tras el desplome, cuerpos de emergencia activaron protocolos de seguridad y evacuaron a decenas de trabajadores que aún permanecían dentro de la obra.

El jefe Vulcano, Juan Manuel Pérez Cova, informó en redes sociales que derivado del accidente cinco personas resultaron lesionadas y fueron canalizadas para recibir atención médica. Sin embargo, la SSC mantiene de manera preliminar el reporte de cuatro heridos.

@SGIRPC_CDMX

Autoridades investigan causas del colapso

Hasta ahora, las autoridades capitalinas no han informado oficialmente qué provocó la caída de la grúa. La zona permanece acordonada mientras continúan las labores de revisión estructural y mitigación de riesgos.

De acuerdo con reportes de Protección Civil y Bomberos, la obra fue suspendida temporalmente mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

El accidente también provocó afectaciones viales en una de las zonas con mayor circulación vehicular de la capital, debido al cierre parcial de vialidades y la presencia de unidades de emergencia.

@SGIRPC_CDMX

Así reaccionaron vecinos y trabajadores tras el accidente

Testigos del colapso relataron momentos de pánico luego de que la estructura cayera en cuestión de segundos dentro del predio en construcción.

Uno de los trabajadores evacuados aseguró a N+ que estuvo “a un metro” de ser alcanzado por la grúa al momento del desplome.

Las autoridades continúan en la zona para descartar riesgos adicionales y determinar las causas exactas del accidente ocurrido frente a Parque Delta.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Contra
Lo Último
22:11 Horarios por día del Tecate Emblema 2026: así quedan los escenarios del festival
22:09 Ébola vuelve a encender alertas en Congo: van 65 muertos
21:40 “La lista está abierta”: Javier Aguirre abre las puertas, para jugadores, rumbo a la convocatoria final del Mundial 2026
20:44 Asteroide 2026 JH2 pasará muy cerca de la Tierra: NASA revela qué tan peligroso es
20:41 ¿Logrará entrar a lista final? Neymar pasa de "descartado" a "considerable" para Carlo Ancelotti
20:28 Chivas vs Cruz Azul: Así fue el último duelo en el Estadio Jalisco
20:09 La afición de Chivas convierte el Estadio Jalisco en una fiesta previo al duelo ante Cruz Azul
19:55 ¿Qué equipos tienen el calendario más fácil y más difícil de la NFL en 2026?
19:50 ¡Evita multas! Así aplica el Hoy No Circula Sabatino este 16 de mayo
19:43 “Estoy decepcionado”: De Light lanza triste mensaje anunciando su ausencia para el Mundial 2026