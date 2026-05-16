Colapsa grúa en obra frente a Parque Delta; hay varios lesionados en CDMX

Una grúa tipo torre colapsó la tarde de este viernes 15 de mayo en una obra en construcción ubicada frente a Parque Delta, en la colonia Roma Sur de la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México, dejando al menos cuatro personas lesionadas, de acuerdo con reportes preliminares de autoridades capitalinas.

El incidente ocurrió en el cruce de Viaducto Miguel Alemán y avenida Cuauhtémoc, lo que provocó una fuerte movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Protección Civil, Bomberos y paramédicos del ERUM.

La SSC informó que las personas heridas recibieron atención médica en el lugar y, hasta el momento, no existen reportes de trabajadores atrapados entre la estructura colapsada.

@SGIRPC_CDMX

¿Qué pasó en la obra frente a Parque Delta?

De acuerdo con información difundida por autoridades capitalinas, la estructura de una grúa utilizada para mover materiales pesados cedió repentinamente dentro del inmueble en construcción.

Tras el desplome, cuerpos de emergencia activaron protocolos de seguridad y evacuaron a decenas de trabajadores que aún permanecían dentro de la obra.

El jefe Vulcano, Juan Manuel Pérez Cova, informó en redes sociales que derivado del accidente cinco personas resultaron lesionadas y fueron canalizadas para recibir atención médica. Sin embargo, la SSC mantiene de manera preliminar el reporte de cuatro heridos.

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Autoridades investigan causas del colapso

Hasta ahora, las autoridades capitalinas no han informado oficialmente qué provocó la caída de la grúa. La zona permanece acordonada mientras continúan las labores de revisión estructural y mitigación de riesgos.

De acuerdo con reportes de Protección Civil y Bomberos, la obra fue suspendida temporalmente mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

El accidente también provocó afectaciones viales en una de las zonas con mayor circulación vehicular de la capital, debido al cierre parcial de vialidades y la presencia de unidades de emergencia.

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Así reaccionaron vecinos y trabajadores tras el accidente

Testigos del colapso relataron momentos de pánico luego de que la estructura cayera en cuestión de segundos dentro del predio en construcción.

Uno de los trabajadores evacuados aseguró a N+ que estuvo “a un metro” de ser alcanzado por la grúa al momento del desplome.