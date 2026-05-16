¿Dardo a Faitelson? José Ramón Fernández 'exhibe' a Televisa: "Es experta en gastar millones en sueldos inflados y talento que no reditúa"

Una probable Final estelarizada entre Chivas y Pachuca ha puesto la incógnita si Televisa tendrá la transmisión o no, debido a que no poseé los derechos de ninguno de los equipos y esto ha provocado que José Ramón Fernández reaccione en redes sociales.

Luego de un video en el que aparece el peor escenario para Televisa con la mencionada Final, el periodista de ESPN ha lanzado un contundente mensaje a través de redes sociales y con una nueva arremetida con sus inversiones, especialmente con su talento asegurando que no redituan.

José Ramón Fernández l CAPTURA

¿Qué dijo José Ramón Fernández?

“Televisa es experta en gastar millones en sueldos híper inflados, inversiones mal planeadas y proyectos y ‘talento’ que no despegan ni reditúan al contrario, mientras recorta calidad y pierde audiencia. Mucho dinero moviéndose, pero poca visión financiera real. Qué años tan diferentes los del Tigre…@eazcarraga @Televisa”, menciona en X.

Cabe mencionar que, Televisa dio el bombazo del año en 2024 con la contratación de David Faitelson, quien dejó ESPN para llegar a TUDN y así decir adiós a toda una vida junto a José Ramón Fernández, su maestro. Pero su llegada se dio con André Marín QEPD.

David Faitelson durante una transmisión | MEXSPORT

Ambos periodistas ya habían estado colaborando con la televisora de San Ángel en Tercer Grado Deportivo, pero es hasta ahora se confirma que los dos se incorporan de manera definitiva a las filas de TUDN. "David Faitelson y André Marín, dos caras que cimbraron el periodismo deportivo de habla hispana de la mano de TUDN y TelevisaUnivision", se leía en el anuncio.

La carrera de Faitelson

David Faitelson es uno de los periodistas deportivos más reconocidos de México. Su trayectoria, que se extiende por más de 30 años, ha estado marcada por la polémica y el éxito. Inició su carrera periodística como reportero de deportes para el diario El Excélsior.

Su carrera en televisión empezó en Imevisión y estuvo desde los orígenes de TV Azteca, donde trabajó como reportero y comentarista de futbol, marcando una época dorada en DeporTV junto a José Ramón Fernández.

José Ramón Fernández y David Faitelson | Captura de pantalla