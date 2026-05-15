¿Luis Miguel está hospitalizado? Esto se sabe del estado de salud de “El Sol de México”

Luis Miguel volvió a convertirse en tema de conversación este viernes 15 de mayo después de que comenzaran a circular reportes sobre una presunta hospitalización en Nueva York por posibles problemas de salud.

Las versiones señalan que “El Sol de México” habría acudido a una revisión médica tras presentar algunas molestias físicas mientras se encontraba en Estados Unidos. Desde entonces, la información comenzó a viralizarse rápidamente en redes sociales y programas de espectáculos.

La salud de Luis Miguel generó preocupación luego de que surgieran reportes sobre una presunta hospitalización en Nueva York. / AP

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Luis Miguel?

De acuerdo con los reportes difundidos en medios de entretenimiento, Luis Miguel habría sido atendido en un hospital de Nueva York acompañado por su pareja, Paloma Cuevas. Algunas versiones apuntan a que médicos detectaron un posible problema relacionado con el corazón.

Sin embargo, hasta este momento, toda la información permanece como versiones no confirmadas, ya que no existe un reporte médico oficial ni declaraciones directas del cantante o sus representantes.

El cantante mexicano se volvió tendencia en redes sociales tras las versiones sobre una supuesta complicación cardíaca. / AP

Fans reaccionan con preocupación en redes sociales

La noticia provocó una ola de mensajes de apoyo para el intérprete de “Ahora te puedes marchar” y “La Incondicional”. En plataformas como X e Instagram, miles de seguidores expresaron preocupación y desearon pronta recuperación al cantante mexicano.

Hasta la tarde de este viernes 15 de mayo, no existe un comunicado oficial que confirme que Luis Miguel haya sido hospitalizado ni detalles claros sobre su estado de salud.