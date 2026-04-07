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Fátima Bosch rompe el silencio sobre romance con el hijo de Luis Miguel: “está guapísimo”

Rumores de una relación entre la Miss Universo y el hijo de Luis Miguel comenzaron a surgir en redes sociales. / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:41 - 07 abril 2026
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Un comentario desató rumores en redes, pero la Miss Universo ya aclaró qué hay realmente detrás

Un simple rumor en redes sociales fue suficiente para desatar toda una historia. En cuestión de días, el nombre de Fátima Bosch comenzó a circular junto al del hijo de Luis Miguel, generando especulaciones sobre un supuesto romance que llamó la atención de miles de usuarios.

Fátima Bosch habla sobre supuesto romance con el hijo de Luis Miguel. / RS

¿Fátima Bosch tiene un romance con el hijo de Luis Miguel?

La propia Fátima Bosch fue clara y directa al hablar del tema: no existe ninguna relación.

La Miss Universo mexicana desmintió los rumores que la vinculaban con Miguel Gallego Arámbula, hijo del cantante Luis Miguel y la actriz Aracely Arámbula. Incluso aseguró que ni siquiera lo conoce.

“Él es un bebé… es una criatura. Yo tengo 25 años”, declaró ante medios, dejando en claro que no hay ningún vínculo sentimental.

Fátima Bosch es la Miss Universo 2025. / @fatimaboschfdz

El comentario que desató todo: “está guapísimo”

Aunque negó cualquier romance, Bosch no evitó opinar sobre el joven, lo que terminó alimentando la conversación en redes.

“Está guapísimo”, dijo la modelo, aunque también aclaró que, por edad, lo más natural es que él tenga una relación con alguien de su mismo rango generacional.

Sus declaraciones fueron tomadas con humor, pero suficientes para mantener el tema en tendencia, especialmente entre fans del cantante.

Miguel Gallego es el primogénito de la relación entre Luis Miguel y Aracely Arámbula. / Ventaneando

¿De dónde surgió el rumor?

El origen de la polémica apunta a redes sociales, donde comenzaron a circular supuestas interacciones entre ambos.

Sin embargo, la modelo explicó que ese contenido pudo haber sido manipulado, incluso con herramientas de inteligencia artificial, y reiteró que no ha tenido contacto con el joven.

El caso refleja cómo un solo comentario o imagen puede escalar rápidamente en internet y convertirse en una historia viral sin confirmación real.

Fátima Bosch dejó claro que no hay ningún vínculo sentimental. / @fatimaboschfdz
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