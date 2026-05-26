¡Regalo millonario a campeones! Este es el premio que recibirán los jugadores de Cruz Azul

Cruz Azul finalmente logró conquistar la tan anhelada décima estrella y terminó con varios fantasmas que lo persiguieron durante años. Luego de múltiples finales perdidas y momentos dolorosos para la afición cementera, La Máquina consiguió coronarse y desató una celebración llena de emoción entre jugadores, cuerpo técnico y directiva.

Tras conseguir el título, comenzaron a revelarse algunos detalles de los festejos celestes. Uno de los momentos más llamativos ocurrió durante un discurso de Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul y de la Cooperativa, cuando los jugadores le pidieron un premio especial por el campeonato obtenido.

Cruz Azul en celebración tras la obtención de la Décima en la Liga MX | MEXSPORT

En medio de la celebración, Erik Lira interrumpió al directivo para preguntarle directamente si el plantel recibiría un reloj como reconocimiento por el título conseguido. La respuesta provocó la euforia inmediata de todos los futbolistas presentes.

"Sí hay reloj, sí hay reloj", comenzaron a cantar tanto jugadores como directivos, en una escena que rápidamente se volvió viral entre los aficionados de Cruz Azul en redes sociales tras la obtención del campeonato.

Víctor Velázquez tras la obtención de la Décima con Cruz Azul | MEXSPORT

Cruz Azul remontó a Pumas para conquistar el campeonato

La Final no fue sencilla para el conjunto cementero. En Ciudad Universitaria, Cruz Azul comenzó el encuentro intentando imponer condiciones, aunque el apoyo de la afición universitaria impulsó a Pumas durante varios momentos del partido.

El equipo dirigido por Efraín Juárez abrió el marcador gracias a un golazo de Robert Morales, quien incluso estuvo cerca de ampliar la ventaja minutos después. En ese momento, parecía que Cruz Azul volvería a vivir una noche complicada en una instancia definitiva.

Carlos Rotondi, jugador de Cruz Azul | IMAGO7

Rotondi apareció como el héroe de La Máquina

Sin embargo, en la segunda mitad La Máquina reaccionó y logró una remontada histórica para quedarse con el título. El empate llegó gracias a un autogol de Rubén Duarte, tanto que devolvió la confianza al conjunto celeste en el momento más importante de la temporada.