¡El mejor equipo de la temporada! Cruz Azul recibirá premio millonario de la FMF antes del Mundial

Cruz Azul es campeón del futbol mexicano después de vencer a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, por lo que se ha coronado en la cima del Clausura 2026; sin embargo, eso no es lo único que se ha llevado el cuadro dirigido por Joel Huiqui, pues la lista de logros y premios apenas comenzó.

Con la victoria en la Gran Final ante los auriazules, los cementeros han logrado clasificar también al Campeón de Campeones en contra de los Diablos Rojos del Toluca, pero ni siquiera con eso es suficiente.

Erik Lira y Charly Rodríguez, jugadores de Cruz Azul | IMAGO7

¿Qué más ganó el campeón del futbol mexicano?

Como ya se había dado a conocer en el pasado, los dos torneos que hizo Cruz Azul, tanto en el Apertura 2025 como en el Clausura 2026, lo han acreditado como el mejor equipo de la temporada, y no solo por haberse coronado como el campeón, sino también por el hecho de haber sido el club que más puntos sumó en las dos competencias.

La Máquina juntó 33 y 35 puntos, dándole un total de 68, con los cuales, ninguno de sus rivales directos en este rubro como Toluca y Chivas los han podido destronar, por lo que un nuevo premio será recibido por el más reciente monarca del circuito mexicano.

Cruz Azul Campeón Clausura 2026| MEXSPORT

El recibimiento del premio del millón de pesos para el Azul sería el próximo lunes 1 de junio, tan solo una semana después de haberse coronado como los campeones del torneo que acaba de concluir; aún no se sabe quiénes serán los que estarán presentes, pero seguramente los dirigentes y el técnico sean parte de estos invitados.

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Cruz Azul recibirá de la FMF el reconocimiento como mejor equipo de la temporada 25/26 este lunes 1o de junio en La Casa del Futbol de Toluca.



Por segundo año consecutivo La Máquina recibirá el premio del millón de dólares. @record_mexico pic.twitter.com/ueL3U503nP — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) May 26, 2026

Cruz Azul ya supera a Chivas en títulos oficiales dentro del futbol mexicano

La conquista del Clausura 2026 no solo significó la décima estrella de Liga MX para Cruz Azul, también representó un golpe histórico en la tabla de máximos ganadores del futbol mexicano. Con este campeonato ante Pumas, La Máquina llegó a 27 títulos oficiales y dejó atrás a Chivas, que se quedó con 26 trofeos en sus vitrinas.

El crecimiento reciente del conjunto cementero ha sido clave para escalar posiciones, pues apenas hace un año había igualado al Rebaño Sagrado tras ganar la Concachampions. Ahora, con su nuevo título de Liga, Cruz Azul se coloca como la segunda institución mexicana con más campeonatos oficiales, solo por detrás del América.

Gonzalo Piovi, jugador de Cruz Azul | IMAGO7