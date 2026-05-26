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Futbol

¡El mejor equipo de la temporada! Cruz Azul recibirá premio millonario de la FMF antes del Mundial

Cruz Azul Campeón Clausura 2026 | IMAGO7
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 20:59 - 25 mayo 2026
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La Máquina ha tenido un semestre de ensueño antes de la Copa del Mundo

Cruz Azul es campeón del futbol mexicano después de vencer a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, por lo que se ha coronado en la cima del Clausura 2026; sin embargo, eso no es lo único que se ha llevado el cuadro dirigido por Joel Huiqui, pues la lista de logros y premios apenas comenzó.

Con la victoria en la Gran Final ante los auriazules, los cementeros han logrado clasificar también al Campeón de Campeones en contra de los Diablos Rojos del Toluca, pero ni siquiera con eso es suficiente.

Erik Lira y Charly Rodríguez, jugadores de Cruz Azul | IMAGO7

¿Qué más ganó el campeón del futbol mexicano?

Como ya se había dado a conocer en el pasado, los dos torneos que hizo Cruz Azul, tanto en el Apertura 2025 como en el Clausura 2026, lo han acreditado como el mejor equipo de la temporada, y no solo por haberse coronado como el campeón, sino también por el hecho de haber sido el club que más puntos sumó en las dos competencias.

La Máquina juntó 33 y 35 puntos, dándole un total de 68, con los cuales, ninguno de sus rivales directos en este rubro como Toluca y Chivas los han podido destronar, por lo que un nuevo premio será recibido por el más reciente monarca del circuito mexicano.

Jugadores de Cruz Azul en celebración tras la obtención del título del Clausura 2011 de la Liga MX | MEXSPORT
Cruz Azul Campeón Clausura 2026| MEXSPORT

El recibimiento del premio del millón de pesos para el Azul sería el próximo lunes 1 de junio, tan solo una semana después de haberse coronado como los campeones del torneo que acaba de concluir; aún no se sabe quiénes serán los que estarán presentes, pero seguramente los dirigentes y el técnico sean parte de estos invitados.

Cruz Azul ya supera a Chivas en títulos oficiales dentro del futbol mexicano

La conquista del Clausura 2026 no solo significó la décima estrella de Liga MX para Cruz Azul, también representó un golpe histórico en la tabla de máximos ganadores del futbol mexicano. Con este campeonato ante Pumas, La Máquina llegó a 27 títulos oficiales y dejó atrás a Chivas, que se quedó con 26 trofeos en sus vitrinas.

El crecimiento reciente del conjunto cementero ha sido clave para escalar posiciones, pues apenas hace un año había igualado al Rebaño Sagrado tras ganar la Concachampions. Ahora, con su nuevo título de Liga, Cruz Azul se coloca como la segunda institución mexicana con más campeonatos oficiales, solo por detrás del América.

Gonzalo Piovi, jugador de Cruz Azul | IMAGO7

La cosecha celeste se compone de 10 Ligas MX, siete Concachampions, cuatro Copas MX, tres Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX, una Supercopa MX y una Leagues Cup. Aunque la cima todavía luce lejana, con América instalado como el club más ganador con 41 títulos oficiales, Cruz Azul confirma que atraviesa una etapa histórica y que su legado sigue creciendo.

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