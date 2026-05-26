Cruz Azul: Los 5 momentos más destacados de La Máquina en el Clausura 2026

Llegó la ansiada Décima a la Noria y el torneo de Cruz Azul tuvo impacto en la eternidad. A pesar de que por momentos, sobre todo durante la mala racha sin triunfos a mitad del certamen y tras la eliminación en la Copa de Campeones Concacaf, la Máquina se sobrepuso a la adversidad y se proclamó campeón del Clausura 2026 de la Liga MX.

Con ello, los cementeros lograron su décimo título de liga y se sumaron a América, Chivas y Toluca como clubes que han superado esa barrera en México. Además, Cruz Azul llegó a 27 títulos oficiales, lo que lo convierte en el segundo máximo ganador en nuestro país. A continuación, cinco momentos importante que definieron el semestre para el combinado celeste.

1. Final contra Pumas

Con un guión de película, la Máquina se sobrepuso a su historia y le cambió el sentido al verbo "cruzazulear". En esta ocasión, a Cruz Azul no le tocó sufrir que le remontaron, sino que fue él quien remontó (y en tiempo de compensación) luego del gol de la ventaja de Robert Morales al minuto 30 en el Estadio Olímpico Universitario.

Toda la mala suerte que los cementeros vivieron en el pasado, el penal que rebotó en la espalda de Yosgart Gutiérrez en el Apertura 2008 o el desvío de Alejando Castro en el Clausura 2013, se revirtió con el autogol de Rubén Duarte este domingo en CU. Por si fuera poco, Carlos Rodolfo Rotondi, quien fue el villano en la Final y la Semifinal contra América en 2024, hizo el gol del triunfo para reivindicarse con un cierre de torneo perfecto.

Carlos Rotondi, jugador de Cruz Azul | IMAGO7

2. Salida de Nicolás Larcamón

En medio de una racha de nueve partidos sin ganar, y a pesar de que solo dos fueron derrotas, la directiva tomó la decisión de terminar su relación con Nicolás Larcamón. La determinación se dio tras el empate a un gol contra Gallos Blancos de Querétaro en la Jornada 16, por lo que parecía una apuesta arriesgada cambiar de timonel a una fecha de terminar la Fase Regular.

La decisión resultó acertada y de la mano de Joel Huiqui, Cruz Azul recuperó el buen ánimo y, sobre todo, el gol. Pese a la ausencia de Erik Lira, y con jugadores que no estuvieron al cien por ciento como Gabriel Fernández y Jorge Rodarte en la Fiesta Grande, el exdefensa sacó lo mejor de jugadores como Christian Eberé y Jeremy Márquez para ganar el título, algo que no se sabe si habría pasado con Larcamón en el banquillo.

Víctor Velázquez con Joel Huiqui tras la obtención de la Décima con Cruz Azul | MEXSPORT

3. Triunfo en Semifinales ante Chivas

Dos veces se adelantó el Rebaño en el partido de ida de las Semifinales y dos veces los cementeros se recuperaron, pero quedaron en una situación complicada para avanzar a la Final. En el Clausura 2025 y Apertura 2025, si algo le pesó a Vicente Sánchez y Larcamón fue que no supieron ganar en Semifinales, y con el empate en el global quedaron fuera por la posición en la tabla.

Huiqui triunfó donde fallaron sus predecesores y pese a que Chivas empató rápidamente en Estadio Akron tras el tanto tempranero de Jeremy Márquez, la Máquina logró la victoria. Mientras que en otras Liguillas la polémica arbitral perjudicó a los cementeros, ahora fueron ellos quienes se vieron favorecidos en esta eliminatoria contra los Rojiblancos.

Jugadores de Cruz Azul en celebración ante Chivas | MEXSPORT

4. El regreso al Estadio Banorte

Después de dos años y medio, la Máquina volvió a jugar en el coloso de Santa Úrsula, algo que inicialmente no estaba contemplado, pero que -al parecer- contribuyó para el resurgimiento de los cementeros. Con la llegada de Huiqui se dio el retorno al Estadio Banorte y fue en este escenario que se dio la goleada 4-1 frente a Necaxa en la Jornada 17, lo que puso fin a la racha de nueve juegos sin triunfos.

Pese a la cercanía de la Copa del Mundo 2026, Cruz Azul se mantuvo en el Azteca para la vuelta de los Cuartos de Final contra Atlas y la ida de la Semifinal frente a Chivas. Y a pesar de lo colosal que es el inmueble, la afición lo ocupó en su totalidad y llenaron de ambiente las tribunas para impulsar a su equipo hasta la Final.

Jugadores de Cruz Azul y Necaxa en el Estadio Banorte en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO7

5. Otra vez, el mejor del año