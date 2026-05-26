¡Enorme, Messi! El gran gesto de La Pulga con un fanático

Un aficionado vivió un momento único al encontrarse con Lionel Messi, quien se detuvo para firmarle una tarjeta del Mundial de 2006. El gesto del astro argentino, que solucionó un imprevisto para cumplir el sueño del seguidor, no tardó en viralizarse en redes sociales.

El encuentro ocurrió mientras Messi se encontraba en su vehículo. Un joven se aproximó con la esperanza de obtener un autógrafo en una figurita de la primera Copa del Mundo que disputó el rosarino. Sin embargo, la situación se complicó cuando el rotulador que el fanático le entregó al futbolista no funcionaba.

Lionel Messi, jugador argentino del Inter Miami| AP

¿Qué hizo Messi?

Lejos de continuar su camino, Messi notó la frustración del seguidor y tomó la iniciativa. "Tengo uno acá, mirá", se le escucha decir en el video mientras busca su propio marcador para poder estampar su firma en el preciado objeto.

Lionel Messi l AP

La reacción del joven fue de euforia total al ver su objetivo cumplido gracias a la amabilidad del Campeón del Mundo. En el vehículo también se encontraba Thiago, el hijo mayor de Messi, vestido con el uniforme del Inter Miami. Cuando el aficionado le preguntó por su partido, el niño respondió levantando el pulgar en señal de victoria.

Este tipo de acciones han consolidado la imagen de Messi no solo como una leyenda del fútbol, sino también como una persona cercana a sus seguidores, generando una ola de comentarios positivos en las plataformas digitales una vez más.